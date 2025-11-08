„Este mult prea crud”. Viața din interiorul închisorii subterane din Israel, unde palestinienii închiși fără acuzații nu văd lumina zilei

Israelul ține închiși zeci de palestinieni din Gaza într-o închisoare subterană, unde nu văd niciodată lumina zilei, sunt privați de hrană adecvată și nu au voie să primească vești despre familiile lor sau despre lumea de afară, relatează The Guardian.

Printre deținuți se află cel puțin doi civili care sunt reținuți fără acuzații sau să fi trecut printr-un proces: un asistent medical și un tânăr vânzător de alimente, spun avocații din Comitetul Public Împotriva Torturii în Israel (PCATI) care îi reprezintă pe aceștia.

Cei doi bărbați sunt ținuți în închisoarea subterană Rakefet din ianuarie și spun că sunt bătuți și abuzați frecvent.

Închisoarea Rakefet a fost deschisă la începutul anilor 1980 pentru a-i închide pe unii dintre cei mai periculoși infractori din Israel. A fost închisă câțiva ani mai târziu pe motiv că acolo condițiile erau inumane. Ministrul de extremă dreapta al securității, Itamar Ben-Gvir, a ordonat redeschiderea ei după atacurile din 7 octombrie 2023.

Celulele, o mică „curte” de exerciții și o sală de întâlniri pentru avocați sunt toate subterane, astfel încât deținuții trăiesc fără lumină naturală.

Închisoarea a fost inițial proiectată pentru un număr mic de deținuți cu grad ridicat de securitate, care ocupau celule individuale, având o capacitate de 15 bărbați când a fost închisă în 1985. În ultimele luni, aproximativ 100 de deținuți au fost încarcerați acolo, potrivit datelor oficiale obținute de PCATI.

În conformitate cu acordul de încetare a focului încheiat la jumătatea lunii octombrie, Israelul a eliberat 1.700 de deținuți palestinieni din Gaza care fuseseră reținuți pe termen nelimitat fără acuzații sau proces, precum și 250 de prizonieri palestinieni care fuseseră condamnați de instanțele israeliene.

Cu toate acestea, amploarea arestărilor a fost atât de mare încât, chiar și după eliberarea în masă, cel puțin 1.000 de persoane sunt încă deținute de Israel în aceleași condiții.

„Deși războiul s-a încheiat oficial, palestinienii din Gaza sunt încă închiși în condiții de război contestate din punct de vedere legal și violente, care încalcă dreptul internațional umanitar și constituie tortură”, a declarat PCATI.

Condiții „intenționat oribile”

Condițiile pentru palestinieni erau „intenționat îngrozitoare” în toate închisorile, a declarat Tal Steiner, directorul executiv al PCATI.

Ținerea oamenilor sub pământ, fără lumină naturală, timp de luni întregi are „implicații extreme” asupra sănătății psihologice, a afirmat Steiner. „Este foarte greu să rămâi întreg când ești ținut în condiții atât de opresive și dificile”, a spus acesta.

De asemenea, acest lucru afectează sănătatea fizică, afectând funcțiile biologice de bază, de la ritmurile circadiene necesare somnului până la producția de vitamina D.

În ciuda faptului că lucra ca avocat pentru drepturile omului și vizita închisorile din complexul din Ramla, la sud-est de Tel Aviv, unde se află Rakefet, Steiner nu auzise de închisoarea subterană înainte ca Ben-Gvir să ordone repunerea ei în funcțiune.

Aceasta fusese închisă înainte de înființarea PCATI, așa că echipa juridică a apelat la vechile arhive media și la memoriile lui Rafael Suissa, șeful IPS la mijlocul anilor 1980, pentru a afla mai multe despre închisoare.

„(Suissa) a scris că înțelege că a fi ținut sub pământ 24 de ore din 24, 7 zile din 7, este pur și simplu prea crud, prea inuman pentru ca orice persoană să poată suporta, indiferent de faptele sale”, a spus Steiner.