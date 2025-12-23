„Este o nebunie!”. În epoca dronelor, soldații ruși au urcat pe cai și au atacat liniile fortificate ucrainene. Asaltul surprinzător s-a încheiat rapid – VIDEO

Soldați ruși pe cai au încercat să străpungă liniile ucrainene, dar au fost rapid opriți de dronele kamikaze, după cum pare să arate un clip publicat de o unitate ucraineană de pe linia frontului, scrie Kyiv Post.

Într-un clip publicat luni de Brigada 92 Blindată Independentă, doi soldați ruși călare încearcă să traverseze un câmp din Ucraina. O imagine din perspectiva unei drone arată cum aceasta se îndreaptă cu viteză spre unul dintre călăreți.

Imaginile filmate de o altă dronă, care plutește deasupra câmpului de luptă, arată cum prima dronă explodează peste unul dintre călăreți, în timp ce celălalt cal cade, iar soldatul se rostogolește.

Vă avertizăm că imaginile de mai jos vă pot afecta emoțional!

Ce se întâmplă?

Ocupanții ruși pierd echipamentul atât de repede în timpul „atacurilor lor brutale” încât sunt nevoiți să se deplaseze călare”, a explicat Brigada 92 într-o postare pe rețelele sociale.

Alți militari ucraineni au oferit mai mult context,

„Cavaleria ne atacă pozițiile. Este o nebunie! Am crezut că este o glumă și o altă rundă de experimente cu AI, dar nu – într-un grup închis al piloților, ei deja discută și confirmă astfel de fapte. Este păcat de cai. Cu siguranță”, a scris Mikola Voroșnov, militar și activist civic, citat de Kyiv Post.

Presa ucraineană a mai relatat că, din cauza lipsei de echipamente, trupele ruse folosesc ocazional măgari pentru transport și logistică.

Nevoia de a apela la astfel de soluții bizare are legătură cu felul în care s-a schimbat conflictul.

Ambele tabere utilizează drone, deosebit de letale împotriva țintelor aflate în câmp deschis.

Pentru apărătorii ucraineni, dronele au facilitat respingerea atacurilor masive ale infanteriei ruse, chiar și atunci când acestea erau sprijinite de vehicule blindate, compensând astfel lipsa de forță de luptă.

În semn de răspuns, rușii au apelat la tactici de infiltrare cât mai discrete, desfășurând echipe mici de doi sau trei soldați care încearcă să străpungă linia frontului în mai multe locuri.

În aceste atacuri, soldații ruși folosesc adesea motociclete sau scutere electrice.

Deși caii sunt mai puțin obișnuiți, prezența lor pe câmpul de luptă sugerează deficitul crescând de echipamente al Rusiei, care a dus și la utilizarea măgarilor și chiar a cămilelor.