„Este o nenorocire că am pierdut 7 miliarde de euro din PNRR” / Ce spune ministrul Finanțelor despre fondurile europene

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a declarat miercuri că trebuie făcut un grup de lucru pentru a găsi surse de finanțare a proiectelor care au pierdut banii din PNRR. În opinia ministrului este fără precedent ca România să piardă sume atât de mari din fonduri europene.

„Este o nenorocire că am pierdut 7 miliarde de euro din PNRR. Este fără precedent, nu s-a mai întâmplat niciodată, în relaţia cu Uniunea Europeană sau cu un program de finanţare, să pierdem atât de mulţi bani care erau disponibili la dobânzi foarte bune în comparaţie cu dobânzile pe care le plătim din piaţă”, a spus ministrul.

Acesta a precizat că pentru proiectele începute, care nu mai sunt prinse în PNRR, trebuie găsite surse de finanțare. „Trebuie să facem un grup de lucru care să studieze posibilităţi de finanţare a lor din varii surse, să vedem care sunt sursele optime per proiect. Tipologia proiectului, calendarul de lucrări, modalităţile de plată, vârfurile de plată, toate aceste lucruri trebuie studiate tocmai pentru a crea un mix de finanţare care să fie optim”, a precizat ministrul.

„Nu trebuie să uităm, mai avem 12 luni în care mai putem de acum încolo să finalizăm PNRR-ul. Nu mai avem luxul de acum 4 ani, de acum 5 ani, în care am vorbit foarte mult. Acum suntem în zona de implementare şi trebuie să fie punct ochit, punct lovit. Proiectele rămase trebuie să meargă înainte”, a afirmat Nazare.

Fondurile europene sunt esențiale pentru ca România să evite recesiunea. „Cred că este esenţial, dacă vrem să evităm recesiunea, o accelerare, o creştere a absorbţiei fondurilor europene. În baza lor, am avea şi creştere economică şi lipsă de presiuni inflaţioniste şi o finanţare corespunzătoare din punct de vedere al balanţei de plăţi”, a declarat, marți, guvernatorul BNR Mugur Isărescu.

România poate pierde 10 miliarde euro din PNRR până anul viitor

România riscă să piardă cel puțin 10 miliarde de euro din fondurile europene alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar reprezentanții Comisiei Europene care au discutat cu autoritățile române la București au criticat foarte dur Guvernul pentru restanțele la implementarea PNRR, au declarat, în luna februarie, pentru StartupCafe.ro, surse politice.

Potrivit surselor StartupCafe.ro, România a îndeplinit abia 14% dintre jaloanele și țintele din PNRR și i-au mai rămas 449 de jaloane și ținte nerealizate, în condițiile în care Planul are termen 31 august 2026.