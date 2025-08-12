LIVEVIDEO Guvernatorul Mugur Isărescu susține o conferință de presă după ce inflația a urcat în iulie la aproape 8%. „Nu suntem în recesiune, dar există acest risc”

Guvernatorul BNR prezintă la această oră Raportul trimestrial asupra inflației, într-un moment în care rata inflației a crescut cu peste două puncte procentuale, ajungând la 7,84%.

La finalul conferinței, Isărescu va anunța noile ținte de inflație pentru 2025 și 2026, actualele niveluri fiind ne-plauzibile. În raportul anterior asupra inflației (cel din luna mai), BNR estima să încheiem acest an cu o inflație de 4,6% iar valoarea prognozată pentru sfârșitul anului 2026 era de 3,4%.

După ce va prezenta o sinteză asupra evoluției inflației, prezentând cauzele din care creșterea prețurilor a fost atât de consistentă, Isărescu va detalia modul în care cererea și oferta au contribuit la acest șoc inflaționist, urmând apoi să abordeze și impactul prețurilor de import și al celor de producție asupra pieței interne.

Guvernatorului BNR, Mugur Isărescu:

Ce a spus Isărescu în cadrul conferinței:

Costurile cu forța de muncă au fost unul din factorii de presiune.

Costurile alimentare au alimentat și ele inflația. Potrivit FAO, există materii prime la prețuri record

Bunurile nealimentare au înregistrat condiții benigne. Tendința curentă pare să redevină descrescătoare

În premieră după 4-5 ani am intrat într-un deficit de cerere agregată, cu așteptări de adâncire a acestui deficit (asta aduce presiuni în sensul scăderii inflației)

Principalul factor care duce în jos cererea internă este consumul intern

Este esențială atragerea fondurilor europene

Deficitul contului curent a continuat să se adâncească

Cursul de schimb a fost folosit ca o ancoră privind stabilitatea financiară. Am avut și acel episod de ieșire de capitaluri din perioada electorală. Am reușit să-l stabilizăm și acum e la un curs de echilibru

Avem cea mai mare primă de risc din regiune

Impactul măsurilor fiscale asupra inflației pe care l-am calculat săptămâna trecută este de circa 4 puncte procentuale

Avem 3 șocuri majore pe care le vom resorbi dacă evităm efectele secundare

În septembrie vom avea un vârf de 9,6-9,7% a inflației, iar la finalul anului viitor va intra în țintă

De credem asta? Pentru că politica fiscală își va face de data asta datoria. În timp, resorbirea presiunilor inflaționiste va fi puternică

Combinația de măsuri trebuie făcută astfel încât să continuăm consolidarea fiscală, să dăm jos inflația și să încercăm să evităm recesiunea. Evitarea recesiunii poate fi făcută prin atragerea mai multor bani europeni

Nu cred că anul acesta BNR va modifica dobânda-cheie. Sperăm să nu facem asta. Ar fi bine să avem un grad de coeziune socială care să nu ne oblige să luăm asemenea măsuri. Pentru că aceste decizii fiscale au fost dureroase

Stabilitatea politică și un anumit grad de pace socială sunt esențiale

Măsurile fiscale care s-au luat reprezintă un pas major, iar evaluarea pozitivă a agențiilor de rating arată că ele trebuie continuate, în condiții de pace sociale. Măsurile sunt dureroase și crează reacții. Dar erau necesare.

Nu suntem în recesiune, dar există acest risc. Totul depinde de continuarea programului fiscal.

În următoarele 12 luni economia va merge cu o creștere de 1%, deși sunt ușor optimist!

Dobânzile nu au cum să scadă, dar foarte important e ca ele să nu crească. Pntru o perioadă dobânzile la depozite vor fi real negative