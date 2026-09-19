„Este perfect permis”. Trump reacționează după ce un oligarh apropiat de Putin a plătit parțial nunta fiului său

Detalii despre cum un oligarh rus din cercul intim al lui Putin a plătit o petrecere privată de lux în Bahamas pentru fiul lui Donald Trump au ajuns în presa americană.

Umar Kremlev a cheltuit sute de mii de dolari pentru a finanța parțial nunta fiului președintelui SUA, potrivit unui reportaj publicat recent de site-ul american de investigații ProPublica, citat de The Guardian.

Întrebat în Biroul Oval despre implicarea lui Kremlev în nunta lui Trump Jr., liderul de la Casa Albă a spus că acest lucru este „perfect permis” și că este „foarte obișnuit” să organizezi petreceri de nuntă pentru alții, scrie BBC.

Trump a susținut că fiul său i-a rambursat deja sumele aliatului lui Putin, deși nu a precizat dovezi clare privind tranzacția sau de unde știa exact că plata a fost efectuată.

Donald Trump Jr. și soția sa, Bettina pe 12 septembrie 2026. Credit line: Widak/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fiul cel mare al președintelui este o persoană fizică, așa că nu este ilegal ca el să accepte cadouri de la un cetățean străin. Grupurile de etică avertizează însă că un cadou atât de scump de la un apropiat al unui lider străin creează o aparență gravă de conflict de interese, chiar dacă acesta nu este oficial guvernamental.

Purtătorul de cuvânt al lui Trump Jr. a ținut să precizeze că cei doi sunt simpli prieteni și nu au o relație de afaceri, poziție confirmată și de biroul lui Kremlev, care a transmis că aceștia s-au cunoscut acum câțiva ani.

Legăturile președintelui Trump cu Rusia au ridicat semne de întrebare încă din campania sa electorală din 2016 și au condus la o anchetă condusă de un procuror special cu privire la o întâlnire la care a participat Trump Jr. cu un agent rus la Trump Tower.

Cine este Umar Kremlev

Kremlev conduce Asociația Internațională de Box (IBA), finanțată de compania energetică Gazprom, susținută de stat. Organizația a fost suspendată de Comitetul Olimpic, în parte din cauza faptului că nu și-a declarat legăturile cu gigantul energetic rus.

Kremlev a făcut parte, de asemenea, dintr-o delegație care a vizitat China împreună cu Putin în luna mai. El a primit Ordinul Prieteniei, una dintre cele mai înalte distincții de stat, din partea președintelui rus, potrivit ProPublica.