„Este pur și simplu nesimțire”. Ministrul fondurilor europene critică PSD după pierderea banilor din PNRR și publică documentele deciziei

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, care vineri anunțase că România pierde 458,7 milioane de euro din PNRR în urma evaluării făcute de Comisia Europeană, a reclamat sâmbătă că „o parte din domnii din cauza cărora” au fost pierduți acești bani „acuză azi că de vină sunt Bolojan, Gheorghiu și Pîslaru”.

Într-un comunicat în care a publicat documentele oficiale din interacțiunea cu Comisia, ministrul Dragoș Pîslaru susține că „să pui responsabilitatea ratării unor reforme în sarcina unui guvern care a avut la dispoziție o fereastră minusculă de timp (23 iunie – 28 noiembrie 2025) pentru a repara ani de delăsare, este pur și simplu nesimțire”.

Oficialul a spus că angajamentele inițiale prevedeau că reformele aferente cererii de plată 3 din PNRR trebuiau finalizate în primul trimestru din 2023, însă „cererea 3 a fost depusă, cu 9 luni întârziere, 15 decembrie 2023, sub prim-ministrul Marcel Ciolacu. Au întârziat”.

„La momentul depunerii, ministrul Adrian Câciu și-a asumat sub semnătură oficială în fața Comisiei Europene faptul că jaloanele erau îndeplinite satisfăcător. Au mințit”, a continuat Dragoș Pîslaru.

Potrivit ministrului, Comisia Europeană „a constatat că reformele în cauză nu erau îndeplinite corespunzător”, iar apoi „a urmat o perioadă de 1 an și 5 luni în care guvernele vremii au avut timp de remediere și justificare, dar de fapt au amânat și tergiversat. Au evitat reformele”.

„Comisia a constatat că nu mișcă nimic și a decis în mai 2025 suspendarea parțială a plății pentru cele 4 reforme – pensile speciale, AMEPIP și numirile în CA-uri din domeniul energiei și transporturilor. Au încasat-o peste bot și s-a aflat și public”, a adăugat Pîslaru.

De ce spune ministrul că au fost pierduți banii

O cauză, a afirmat Dragoș Pîslaru, a fost aceea că „pensiile speciale au fost amânate de 6 ori din cauza judecătorilor CCR numiți politic”.

În plus, spune ministrul, „AMEPIP trebuia să fie un organism independent, însă politicienii au ales să îl populeze cu sinecuri”.

„Pentru că AMEPIP dacă ar fi fost operational cu adevărat, trebuia să ardă cu amenzi pe toate instituțiile care nu respectau legea (OUG 109) și nu organizau concursuri pe bune. Pentru că dacă am fi avut reformă, s-ar fi deranjat băieții deștepți din companiile de stat”, a continuat ministrul fondurilor europene.

O altă cauză, conform oficialului, a fost aceea că, „în companiile din energie și transporturi, politicienii au trimis tot pilele de la partid, în loc să organizeze selecții corecte și transparente, bazate pe profesionalism și integritate”.