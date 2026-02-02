„Ești monitorizat de AI toată ziua”. O fostă angajată TikTok acuză compania de intimidare și hărțuire

TikTok se confruntă cu un nou proces în Marea Britanie. Patru foști angajați ai popularei platforme care a reușit să capteze atenția a milioane de persoane din lume dau în judecată compania, potrivit Sky News.

Lynda Ouazar, una dintre foștii angajați care au decis să cheme în instanță TikTok, a făcut dezvăluiri pentru televiziunea britanică despre fostul său loc de muncă, acuzând un mediu în care salariații erau intimidați, hărțuiți și unde se reprima orice inițiativă sindicală.

„Au existat multe cazuri de intimidare, hărțuire, excludere din echipă, din proiecte. Se întâmplau multe lucruri”, a spus Ouazar.

„Mi-era foarte greu să dorm noaptea, aveam flashback-uri, mă simțeam obosită, îmi pierdeam motivația”, a declarat ea pentru Sky News.

Ea a început să lucreze la companie ca moderator, apoi ca angajat în controlul calității, verificând munca moderatorilor agențiilor externe.

Conținut extrem

La început, îi plăcea slujba. Mai apoi a fost mutată la un flux de lucru care se ocupa de unele dintre cele mai extreme conținuturi postate pe TikTok.

„Nu vrei să vezi copii abuzați sexual, nu vrei să vezi femei supuse la tot felul de abuzuri, nu vrei să vezi oameni care se autovătămă, […] folosind cuvinte jignitoare toată ziua. M-a afectat”, a mărturisit tânăra.

În ciuda tipului de conținut pe care îl viziona zi de zi, Lynda acuză că nu exista prea mult sprijin pentru a asigura siguranța moderatorilor și pentru a se asigura că aceștia puteau modera conținutul TikTok în mod eficient.

TikTok le spune moderatorilor să ia pauze când au nevoie și le oferă o platformă de sprijin pentru sănătatea mintală, însă tânăra susține că, în practică, nu s-au simțit ajutați.

În schimb, s-au simțit presați să lucreze mai repede și mai intens, indiferent cât de deranjant era conținutul. „Ești monitorizat de AI toată ziua”, a povestit ea.

„Moderatorii se simt presați”

Sky News relatează că anterior și alți moderatori au acuzat că sunt monitorizați constant și că se simt presați.

„Moderatorii se simt presați să livreze, așa că trebuie să continue, chiar dacă vezi ceva care te afectează cu adevărat și simți că îți vine să plângi”, a povestit Lynda.

„Uneori plângi, dar apoi continui să lucrezi pentru că trebuie să atingi acele obiective. Altfel, bonusul tău va fi afectat, siguranța locului de muncă, salariul, totul va fi afectat”, a continuat ea.

Ea a afirmat că presiunea are și un impact direct asupra siguranței utilizatorilor.

TikTok afirmă că elimină peste 99% din conținutul dăunător înainte ca acesta să fie raportat.

Conform datelor colectate pentru Legea serviciilor digitale a UE, TikTok are, de asemenea, cele mai mici rate de eroare și cele mai mari rate de acuratețe în moderare dintre toate platformele majore de socializare.

După doi ani la TikTok, Lynda s-a alăturat unui sindicat, moment în care ea acuză că a început să fie victima intimidării și hărțuirii.

TikTok respinge acuzațiile

Anul trecut, în urma unui proces de restrămutare, 11 persoane din echipa Lyndei și-au pierdut slujba. Toți au avut activitate sindicală.

Avocata care îi reprezintă spune că toți vor cere despăgubiri în procesul intentat TikTok. „Am vrut să creăm un precedent, pentru că am văzut multe cazuri similare în întreaga lume”,a spus avocata.

TikTok a respins „cu tărie” aceste acuzații „nefondate și inexacte”.

„Am îmbunătățit în mod continuu tehnologiile noastre de siguranță și moderarea conținutului, fapt confirmat de date concrete: o rată record de conținut ilegal eliminat prin tehnologie automatizată (91%) și un volum record de conținut ilegal eliminat în mai puțin de 24 de ore (95%)”, a transmis compania.