Ești tată și jobul și familia te sufocă.  Adevărul ascuns despre burnout-ul parental la bărbați și cum să supraviețuiești acestei perioade

Epuizarea de a fi părinte este asociată cu o mamă ajunsă la capătul puterilor, încercând disperată să facă față unei zile care pare că nu se mai termină. Însă realitatea din spatele ușilor închise ale multor familii ne arată o altă față, deseori ignorată, a epuizării: tatăl. Și el poate claca în tăcere.

Provocările vitale ale începutului de drum în rolul de părinte, în care nu doar copilul crește, ci o întreagă structură familială se transformă (și uneori se clatină), vor fi abordate pe larg în cadrul conferinței „Primii Doi Ani”.

Organizat de Totul Despre Mame pe 31 octombrie, la ARCUB, evenimentul va reuni medici, psihologi și, cel mai important, părinți. Este o ocazie excelentă de a înțelege că presiunile prin care treci nu sunt o excepție a familiei tale, ci norma unei întregi generații, și că, prin deschidere și informare, anii cu copii mici pot redeveni o perioadă de bucurie asumată, nu doar un test de supraviețuire. Găsești detalii și bilete AICI.

Societatea modernă a schimbat radical rolul bărbatului în familie. De la tatăl de acum câteva decenii, al cărui rol principal era de susținător financiar, am ajuns la bărbatul implicat emoțional, prezent și activ în creșterea copiilor. Dar parentingul nu vine la pachet cu o fișă a postului clară. În realitate, ajunge să semene foarte mult cu un loc de muncă fără program, fără pauze, fără concediu și, cel mai important, fără acel moment eliberator din zi în care cineva îți spune: „Gata, ai terminat pentru azi, poți să te duci acasă”.

Dacă ești tată și simți uneori că nu mai ai nimic de oferit, că bateria ta internă este complet goală și că privirea copilului tău, deși plină de iubire, reprezintă doar încă o cerință pe care nu o poți onora, trebuie să știi un lucru esențial. Este perfect normal. Nu ești un părinte rău, nu ți-ai pierdut capacitatea de a iubi și, mai ales, aceasta este o perioadă, o etapă care poate fi depășită.

Nu ești doar obosit. Diferența dintre nopți nedormite și epuizarea profundă

Oboseala cronică este parte integrantă din „pachetul” primilor ani cu copii mici. O săptămână în care dormi puțin, lucrezi mult la birou și abia mai ai energie să mănânci ceva seara nu înseamnă automat că ai intrat în burnout parental. Cercetările recente definesc acest fenomen nu printr-o simplă lipsă de somn, ci ca o stare de epuizare profundă care se instalează atunci când cerințele rolului de părinte depășesc în mod constant și pe termen lung resursele de care adultul mai dispune.

Într-o analiză amplă care a pus bazele măsurării acestui fenomen, publicată în revista de specialitate Frontiers in Psychology, specialiștii au identificat patru piloni principali ai burnout-ului parental:

epuizarea totală în rolul de părinte

sentimentul de saturație („nu mai suport”)

distanțarea emoțională față de propriii copii

contrastul uriaș dintre părintele care erai sau voiai să fii la început și persoana epuizată care simți că ai devenit astăzi

Acest detaliu este crucial: burnout-ul nu înseamnă că îți abandonezi responsabilitățile. Un tată aflat în burnout profund poate fi văzut în continuare conducându-și fiul la antrenamentul de fotbal, mergând la ședințe la serviciu, plătind ratele, cumpărând alimente și rezolvând problemele logistice ale casei. Fizic și organizatoric, el este acolo. Dar interiorul este golit. El funcționează pe „pilot automat”, simțind că nu mai are nici măcar o picătură de energie pentru o conexiune emoțională reală, pentru o joacă sinceră sau pentru o discuție caldă. Distanțarea emoțională este modul creierului de a se proteja atunci când nu mai face față.

Când presiunea financiară apasă pe umerii întregii familii

Problema burnout-ului parental este un fenomen global, studiat dincolo de granițele culturale. O echipă de cercetători a analizat, într-un studiu masiv publicat în Affective Science, experiențele a peste 17.000 de părinți din 42 de țări. Ceea ce iese la iveală, mai ales în cazul bărbaților, este legătura strânsă dintre epuizarea de acasă și presiunile din afara ei.

Banii (sau lipsa lor) reprezintă un factor uriaș de stres. Analizând specific cazul taților, cercetătorii finlandezi au demonstrat că dificultățile financiare și grijile legate de asigurarea unui trai decent apasă disproporționat de greu pe umerii bărbaților care ajung la burnout. Conform analizei lor, problemele financiare au fost raportate ca fiind o sursă majoră de stres, cu o diferență statistică izbitoare între tații epuizați și cei care încă dețineau controlul asupra echilibrului lor mental.

Mecanismul este ușor de înțeles și foarte des întâlnit în viața de zi cu zi. Pentru un tată care simte că trebuie să asigure partea leului din venitul familiei, presiunea financiară declanșează un efect de domino. Nevoia de a câștiga mai mult se traduce prin ore suplimentare la birou sau acceptarea unor proiecte noi. Mai multă muncă înseamnă mai puțin timp petrecut acasă. Când ajunge în sfârșit acasă, tatăl se lovește de vinovăția absenței sale și încearcă să recupereze timpul pierdut cu familia, tăind de la singurul loc de unde mai poate tăia. Doarme mai puțin și nu mai are timp de relaxare. Fără odihnă, resursele se refac tot mai greu, iar epuizarea se instalează confortabil.

Conflictul muncă-familie: două fronturi care consumă energia

Munca și viața de familie ajung adesea să se concureze direct pentru atenția, timpul și energia părintelui. Într-un alt studiu relevant, realizat pe părinți din China și publicat în Journal of Family Issues, e observată o asociere între conflictul muncă-familie și instalarea burnout-ului parental. Cu alte cuvinte, sentimentul că ești mereu pe fugă, că nu ești suficient de bun nici ca angajat/antreprenor, nici ca tată, te erodează treptat.

Totuși, studiul a adus la lumină o nuanță esențială pentru bărbați. Impactul acestui conflict scade vizibil atunci când tatăl se simte sprijinit de partenera sa. Asta nu înseamnă sub nicio formă că mama este responsabilă pentru sănătatea mentală a tatălui, mai ales când, de cele mai multe ori, duce și ea propria luptă cu epuizarea. Înseamnă pur și simplu că parteneriatul de cuplu este o resursă uriașă. Când cei doi funcționează ca o echipă, când există empatie și sprijin reciproc, povara devine mai ușor de purtat.

Suferă mamele mai mult decât tații?

Statisticile generale și cercetările realizate în diverse țări (cum ar fi un studiu recent din Brazilia) arată că mamele raportează, în medie, niveluri mai ridicate de burnout decât tații. Mamele duc adesea greul muncii invizibile din casă, al organizării și al încărcăturii mentale constante.

Cu toate acestea, faptul că femeile sunt extrem de expuse epuizării nu minimizează cu nimic suferința bărbaților. Cercetătorii subliniază constant că tații prezintă o sensibilitate diferită la anumiți factori de stres. De exemplu, unii bărbați pot ascunde mai mult timp simptomele, încercând să mențină fațada de „stâlp al familiei” puternic și de neclintit, până când prăbușirea este iminentă. Din fericire, fenomenul este recunoscut inclusiv la noi în țară. Instrumentul internațional de diagnostic (Parental Burnout Assessment) a fost deja validat și pentru România încă din 2020 de o echipă de specialiști, ceea ce ne arată că epuizarea părinților români este o realitate măsurabilă și recunoscută științific, nu doar un moft modern.

Semnale de alarmă. Cum arată epuizarea în viața reală

Cum îți dai seama că tu (sau partenerul tău) vă apropiați de zona periculoasă? Nu există un singur simptom care să pună diagnosticul, ci o serie de schimbări de comportament:

Pierderea răbdării. Reacționezi disproporționat de furios la lucruri mărunte (un pahar vărsat, o jucărie stricată), lucruri peste care înainte treceai cu ușurință.

Modul „Task-manager”. Nu te mai bucuri de timpul cu copilul. Fiecare baie, masă sau poveste de culcare este bifată în minte doar ca încă o sarcină obositoare care stă între tine și momentul în care poți dormi.

Evadarea. Cauți orice pretext pentru a prelungi timpul la birou, stai mai mult în mașină în parcare înainte să urci în casă sau te izolezi în telefon ore în șir când ești în preajma familiei.

Sentimentul de inadecvare. Simți că, indiferent ce faci, nu este suficient.

Ghid practic. Cum să ieși din această perioadă și să îți recapeți echilibrul

Vestea bună pe care o dau toți psihologii și experții este că burnout-ul parental nu este un diagnostic pe viață, ci un dezechilibru temporar. Este un semnal că resursele tale s-au terminat, nu că abilitățile tale de părinte sunt defecte. Iată cum poți naviga prin această perioadă dificilă.

Renunță la mitul supereroului și acceptă ceea ce simți

Primul pas este validarea. Recunoaște față de tine însuți: „Sunt epuizat, am ajuns la limită și este absolut normal să mă simt așa la câtă presiune e pe mine”. Nu te mai simți vinovat că nu debordezi de fericire în fiecare secundă alături de copiii tăi. Societatea impune o presiune nerealistă pe părinți. Eliberează-te de ea verbalizând ceea ce simți, măcar față de tine.

Regândește standardele

Treci pe modul „Suficient de bun”. Când energia este la cote minime, perfecționismul este cel mai mare inamic. O casă în care jucăriile sunt împrăștiate seara nu este o dramă. O cină comandată rapid sau niște paste simple în loc de o masă elaborată nu vor traumatiza copilul. Cumpără-ți timp prin scăderea așteptărilor legate de aspectul casei sau de performanțele extracurriculare ale copiilor.

Creează un scut de protecție împreună cu partenera

Dacă sunteți un cuplu, nu trebuie să vă luptați pentru cine e mai obosit. Vorbiți deschis despre nivelul vostru de energie. Introduceți conceptul de „preluare asimetrică”. Atunci când tu simți că urmează să clachezi, partenera preia controlul (chiar dacă și ea este obosită), iar tu faci același lucru pentru ea în zilele ei grele. Burnout-ul se tratează adesea prin redistribuirea inteligentă a responsabilităților, astfel încât ambii să aibă ferestre reale de respiro.

Timpul personal nu este un lux, ci o utilitate de bază

Unul dintre factorii declanșatori ai epuizării la tați este pierderea totală a identității în afara muncii și a familiei. Nu ai nevoie de un weekend întreg pentru a începe să te vindeci. Ai nevoie de pauze micro, dar predictibile și ne-negociabile. Poate fi o oră sâmbătă dimineața în care ieși singur la alergat sau 30 de minute seara în care pur și simplu stai cu căștile pe urechi ascultând un podcast. Când ești „în afara programului”, fii cu adevărat în afara lui.

Cere ajutor fără rușine

Modelul cerințe-resurse din psihologie este foarte clar. Când cerințele nu mai pot fi scăzute, trebuie să aduci resurse noi din exterior. Solicită ajutorul bunicilor, dacă sunt disponibili, pentru a vă oferi o sâmbătă după-amiază liberă. Dacă bugetul vă permite, luați un ajutor pentru curățenie sau o bonă pentru câteva ore pe săptămână. Externalizați orice se poate externaliza.

Nu ezita să ceri sprijin profesional

Dacă tristețea, furia sau distanțarea emoțională față de copil persistă săptămâni la rând și îți afectează vizibil calitatea vieții și relația de cuplu, discută cu un terapeut. Soluțiile pot varia de la schimbări legate de mediul profesional până la tehnici de gestionare a stresului. Nu este o slăbiciune să ceri ajutor; este dovada supremă de responsabilitate față de familia ta.

Nu ești singur în această poveste

Un copil nu are nevoie doar de un părinte care să aducă bani în casă, să îi cumpere haine și să îi plătească grădinița. Un copil are nevoie de un părinte conectat, prezent, care să aibă măcar un dram de energie pentru a-l privi în ochi și a-l asculta cu adevărat. Iar pentru ca tatăl (și mama) să poată oferi asta, ei înșiși trebuie să fie bine. Discuția despre creșterea copiilor este incompletă dacă ignorăm realitatea adulților care fac această muncă uriașă în fiecare zi.

Conferința „Primii doi ani”

Pe 31 octombrie, la ARCUB București, Totul Despre Mame îi aduce împreună pe specialiștii care pot răspunde întrebărilor cu informații validate științific și soluții practice, ușor de aplicat în viața de zi cu zi. Conferința este construită în jurul primilor doi ani cu copilul – părinții învață, pas cu pas, să aibă grijă de un copil și de ei înșiși.

Vino să afli care este dezvoltarea normală, ce merită urmărit cu atenție sporită și când este momentul să ceri ajutorul unui specialist. Rezervă-ți locul la conferința „Primii doi ani. Cum să aibă un început bun și copilul, și părinții”.

Cinci specialiști, cinci teme esențiale

Dr. Raluca Tocariu

Medic Primar Neonatologie, Șef Secție Neonatologie I, Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” – Va vorbi despre perioada de după întoarcerea acasă: care sunt reacțiile naturale ale nou-născutului, ce îi sperie inutil pe părinți și care sunt situațiile în care trebuie solicitat ajutorul medicului.

Dr. Ilinca Tranulis

Medic pediatru, consultant în lactație certificat IBCLC și autor de carte – Va vorbi despre îngrijirea copilului mic zi de zi, inclusiv despre regurgitare și reflux, scaun, plâns și disconfort.

Dr. Ilinca Goanță

Medic Rezident Neonatologie, consultant în somnul copiilor – Va explica ce poate fi schimbat, ce trebuie acceptat și cum facem diferența între un copil care doarme puțin și unul care are o problemă. Va aborda inclusiv programele de sleep training și siguranța somnului.

Alina Ioana Pop

Psiholog și psihoterapeut, specializată în burnout parental – Va vorbi despre diferența dintre oboseală și burnout-ul parental, despre cererea de ajutor și despre cum poate supraviețui părintele primilor doi ani de viață ai copilului.

Eli Roman

Jurnalistă, ONG-istă, ambasador/fundraiser Asociația SAMAS – Va vorbi despre experiența sa de mamă a trei copii și despre cum a schimbat-o maternitatea atât ca femeie, cât și ca profesionist, făcând-o să se implice în probleme legate de sănătatea și educația familiei

Pentru că un copil nu are nevoie de un părinte perfect. Are nevoie de un părinte care are informații corecte, sprijin și resurse pentru a merge mai departe.

Agenda conferinței

10:00 | Sosirea și înregistrarea participanților

10:30 | Primele săptămâni acasă. Ce este normal și când trebuie să ne îngrijorăm?

Dr. Raluca Tocariu

11:45 | Pauză

12:00 | Primii doi ani, fără panică. Cum îngrijim copilul mic zi de zi

Dr. Ilinca Tranulis

12:45 | Pauză

13:00 | Somnul bebelușului. Ce putem schimba și ce trebuie să acceptăm?

Dr. Ilinca Goanță

13:45 | Pauză

14:00 | Nu trebuie să fii un părinte perfect. Cum supraviețuiește părintele primilor doi ani

Alina Ioana Pop

14.45 | Pauză

15.00 | De la experiența personală, la construirea unui „sat” de sprijin

Eli Roman

Vino cu întrebările tale. Pleacă cu răspunsurile care te vor liniști.