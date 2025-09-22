Estimările lui Kelemen Hunor privind decizia CCR despre pensiile magistraților. „Judecătorii au o capacitate uriașă de a impune un punct de vedere”

În cazul în care proiectul pensiilor magistraţilor va pica la Curtea Constituţională, legitimitatea coaliţiei, a guvernului, ar fi extrem de şubrezită, a afirmat preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, la Euronews. Kelemen susține că un eșec la Curte ar afecta credibilitatea Guvernului în ce privește capacitatea sa de a corecta inechitățile.

„În momentul în care legea ar pica la Curtea Constituţională, legitimitatea coaliţiei va fi extrem, extrem de şubrezită. A coaliţiei, guvernului. Deci guvernul a luat această decizie, dar în spatele guvernului există o coaliţie. Nu mai poţi să ieşi în faţa oamenilor şi să explici toate celelalte măsuri, spunând: ‘Am încercat toate variantele, toate formele şi nu putem legifera în această zonă unde e vorba de vârsta de pensionare’. Şi acolo într-adevăr, asta e o reformă”, a declarat Kelemen Hunor, citat de Agerpres.

El a subliniat că „oamenii aşteaptă o guvernare justă, nu doar povară pe fiecare cetăţean sau taxe mărite, TVA mărit”.

Întrebat dacă există o mare presiune care a venit din partea corpului judecătorilor, el a spus: „Este, a fost tot timpul. De fiecare dată ei au o capacitate uriaşă de a impune un punct de vedere şi de a influenţa”.

Kelemen Hunor susține că un eșec al coaliției la Curte în ce privește pensiile magistraților va lipsi de fundament justificările măsurilor de austeritate impuse restului populației.

„Asta este problema – de credibilitate, că dacă noi am fi acum într-o situaţie, din punct de vedere al bugetului şi din punct de vedere economic, extrem de bună, cu o creştere economică şi cu un deficit sub control, sub 3%, n-am avea o problemă. Pică, hai că mai vedem cum facem. Dar există o presiune de a face reforme, de a aduce venituri, de a tăia cheltuieli. În foarte multe domenii oamenii sunt afectaţi, de la învăţământ, la sănătate şi aşa mai departe. Şi aici e o categorie care nu poate fi atinsă de nimeni şi în niciun fel”, a explicat liderul UDMR.

Întrebat dacă în şedinţele de coaliţie sau de guvern, premierul Bolojan a pus problema retragerii sale în cazul în care nu trece de curtea Constituţională acest pachet, liderul UDMR a răspuns că a existat la un moment dat această intenţie.

„Da, a fost acum vreo două, trei săptămâni, patru săptămâni, nu mai ştiu exact când, când era acel pachet şi, într-adevăr, Bolojan a spus la un moment dat: „Dacă nu se poate, atunci continuaţi fără mine”. Asta poţi să faci o dată. A doua oară nu e bine s-o faci, că nimeni nu te mai opreşte. Deci eu nu cred şi nu e momentul să discutăm, eu nu discut despre demisia lui Bolojan, nu discut despre coaliţie şi soarta coaliţii, această coaliţie trebuie să meargă mai departe, dar o decizie a Curţii Constituţionale ne-ar bloca în ceea ce priveşte măsurile care trebuie luate şi trebuie luate echilibrat”, a mai spus Kelemen Hunor.