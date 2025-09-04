BREAKING Legea privind pensiile magistraților, atacată la CCR de Înalta Curte de Casație și Justiție condusă de Lia Savonea

Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis, joi, sesizarea Curțiia Constituţională cu privire la neconstituționalitatea Legii care modifică sistemul de pensii speciale pentru judecători și procurori și pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament.

Legea Guvernului Bolojan, care a generat proteste în instanțe și parchete, prin suspendarea activități, prevede că pensia magistraților nu va putea să fie mai mare de 70% din ultimul salariu net încasat, față de 80% din ultimul salariu brut încasat, cum este acum.

Vârsta de pensionare ar urma să crească treptat la 65 de ani.

Dacă proiectul va trece de Curtea Constituțională, va intra în vigoare începând cu 1 octombrie 2025.

O altă modificare este că pentru a intra la pensie magistrații vor trebui să aibă 35 de ani vechime, în condițiile în care acum se pot pensiona dacă au o vehime de 25 de ani.

Instanța supremă, condusă de judecătoarea Lia Savonea, a convocat joi secțiile unite ale magistraților, care au decis să atace legea la Curtea Constituțională, reclamând că 8 articole din actul normativ sunt neconstituționale.

În sesizarea care se întinde pe 39 de pagini, Înalta Curte detaliază motivele pentru care, în opinia sa, noua lege a pensiilor de serviciu ale magistraților este neconstituțională.

ICCJ acuză Guvernul că a adoptat noua lege fără avizul CSM și încălcând prevederile legale privind asumarea răspunderii.

Cum a modificat Guvernul sistemul pensiilor speciale

Proiectul de lege a generat reacții dure în sistemul judiciar și a dus la declanșarea de proteste de către instanțe și parchete, prin suspendarea activității.

HotNews l-a întrebat marți pe premierul Ilie Bolojan, într-o conferință de presă, dacă își va da demisia în cazul în care proiectul de lege privind pensiile magistraților va pica la CCR. „Când ai un proiect important care este un jalon pentru a lua alte decizii asemănătoare, dacă el nu trece, e greu de presupus că Guvernul mai are legitimitatea să vină cu măsuri asemănătoare în alte domenii”, a răspuns Ilie Bolojan.

Până în 2036, există norme tranzitorii – magistraților li se va adăuga, treptat, în fiecare an, câte un an și șase luni în plus la vârsta de pensionare, adică aceasta va crește treptat. Din 2036, vârsta de pensionare va fi la 65 de ani.

Proiectul privind modificările pensiilor magistraților include următoarele modificări:

Stabilirea vârstei de pensionare pentru magistrați la vârsta standard din sistemul public de pensii, respectiv 65 de ani.

Pentru a intra la pensie magistrații vor trebui să aibă 35 de ani vechime. Acum, magistrații se pot pensiona dacă au o vehime de 25 de ani.

Pensia magistraților nu va putea să fie mai mare de 70% din ultimul salariu net încasat. Acum, este 80% din ultimul salariu brut încasat.

Pentru magistrații care sunt în acest moment în funcție: noua eşalonare a creşterii vârstei de pensionare pentru magistraţi, prin adăugarea anuală a unei perioade suplimentare de 1 an şi 6 luni, până în anul 2036.

Magistrații se vor putea pensiona în continuare anticipat, cu condiția să aibă o vechime de 35 de ani, dar dacă nu au împlinită vârsta de 65 de ani se va aplica o penalizare anuală „de 2% până la împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul public”.