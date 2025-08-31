Cum s-a derulat ședința coaliției în care Bolojan a amenințat cu demisia. Culisele celor cinci ore de discuții care s-au încheiat cu amânarea tăierilor din administrația locală

Liderii PSD, PNL, USR, UDMR nu au reușit să ajungă la un acord pe pachetul de măsuri care vizează tăierile din administrația locală nici duminică. Mărul discordiei îl reprezintă procentul posturilor care să fie tăiate – respectiv posturi ocupate și neocupate. În ședința de cinci ore, premierul Bolojan a vorbit inclusiv despre o demisie.

Ședința de duminică a început la 13.00, deja după mai multe neînțelegeri între membrii coaliției. Marți, liderii coaliției au căzut de acord ca 40.000 de posturi să fie reduse din administrația locală, adică 25%, însă, vineri, când a fost dezbătut iar pachetul s-a ajuns la alte scenarii.

Bolojan a vrut să taie mai mult decât stabilise deja în coaliție

Potrivit unor surse din PSD, premierul a obținut date potrivit cărora o reducere de 25% din numărul total de posturi nu ar aduce o economie, deoarece nu ar fi restructurat niciun post, în contextul în care nu în toate instituțiile publice locale schema este completă.

Așa că a propus varianta unei reduceri de 45% din numărul total de posturi, ocupate și neocupate, ceea ce a stârnit nemulțumire în coaliție. Despre acest scenariu a mai scris anterior și Digi24, precum și TVR Info.

Liberalii susțin, însă, acum că varianta propusă de ei este 40% dintre posturi – din totalul de posturi, adică și ocupate și neocupate. Ei punctează că asta ar însemna o reducere de 10% din posturile deja ocupate, adică concedierea a aproximativ 13.000 de angajați.

PSD a cerut amânarea. Ce motiv a invocat

Cu aceste discuții s-a ajuns în ședința de duminică. Când, potrivit surselor HotNews, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a spus că, în acest moment, există 177.000 de posturi în administrația locală, iar premierul Bolojan a spus că 68% dintre posturi sunt ocupate – adică aproximativ 120.000 de posturi ocupate.

Liderii social-democrați au spus că decizia finală privind numărul posturilor tăiate nu poate fi luată încă, deoarece este nevoie de mai multe calcule și evaluări. De partea cealaltă, PNL și USR au susținut în continuare varianta în care 40% de posturi din administrația locală sunt eliminate.

Premierul a amenințat cu demisia

În timpul discuțiilor, Ilie Bolojan le-a spus celorlalți lideri că, în cazul în care coaliția nu găsește o soluție pentru a reduce numărul de angajați de la stat, trebuie să caute alt premier, au confirmat surse din PNL și USR pentru HotNews.

„Dacă nu suntem în stare să facem o reformă simplă, să tăiem 10 la sută din administrația locală, căutați altă soluție, fără mine. Să vină altcineva care să își impună punctul de vedere”, a spus Bolojan, conform surselor Libertatea.

Ședința s-a încheiat fără niciun acord și fără nicio declarație publică. Totodată, proiectul de reformă a administrației publice a fost amânat până pe 15 septembrie, potrivit unor surse din coaliție.

În ceea ce privește celelalte cinci proiecte din pachetul 2 de măsuri, premierul Ilie Bolojan urmează să își angajeze răspunderea în fața Parlamentului, luni, 1 septembrie.

Este vorba despre