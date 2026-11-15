Estonia anunță închiderea frontierei cu Rusia, după o operațiune atribuită spionajului militar rusesc. Opt persoane reținute

Ministrul de externe al Estoniei, Margus Tsahkna, a anunțat, duminică, că țara baltică își va închide toate punctele de trecere a frontierei cu Rusia de la 1 decembrie, potrivit Reuters.

Decizia luată de autoritățile estone vine ca răspuns la o tentativă de atac incendiar atribuită serviciului rus de informații militare, GRU.

Opt cetățeni letoni au fost reținuți după ce au încercat să pătrundă prin efracție într-o clădire a producătorului eston de drone Threod Systems, la Viimsi, la marginea capitalei Tallinn, sâmbătă dimineață, cu obiectivul de a provoca un incendiu și o explozie, notează publicațiile Politico și ERR.

„În urma unor dovezi clare că serviciul de informații militare al Rusiei, GRU, a ordonat un atac de sabotaj împotriva unei companii estone din industria de apărare, Estonia va închide toate punctele de trecere a frontierei estono-ruse începând cu 1 decembrie”, a declarat, duminică, ministrul Margus Tsahkna.

„Rusia trebuie să înțeleagă că acțiunile ostile împotriva Estoniei vin cu consecințe. Încercările de a intimida, destabiliza sau de a ne submina securitatea nu vor rămâne fără răspuns”, a adăugat șeful diplomației estone.

Opt letoni reținuți

Potrivit autorităților, personalul de securitate al Threod a oprit atacul înainte ca acesta să poată provoca pagube semnificative. Opt suspecți, toți rezidenți ai Letoniei vecine, au fost reținuți. Cinci dintre ei au rămas în custodia autorităților.

Serviciul de Securitate Internă al Estoniei, KAPO, a declarat că, conform informațiilor adunate de ofițerii săi, atacul a fost comandat de GRU. Threod produce drone de recunoaștere și de atac cu rază lungă de acțiune.

„Asta face parte din războiul hibrid mai larg al Rusiei împotriva Europei, cu obiectivul de a reduce sprijinul pentru Ucraina și presiunea asupra Rusiei. Nu ne vom lăsa intimidați”, a declarat premierul eston Kristen Michal într-o postare pe platforma X.

Liderul baltic a explicat că închiderea frontierei cu Rusia va „reduce amenințarea la adresa oamenilor din Estonia și va transmite un mesaj clar că atacurile asupra industriei de apărare și capacităților de apărare ale Estoniei sunt inacceptabile”.

„Estonia este sigură și protejată. Instituțiile statului nostru sunt vigilente, iar oamenii și mediul nostru de afaceri știu cum să răspundă”, a mai declarat el.

Estonia are trei puncte de trecere a frontierei cu Rusia: Narva, Luhamaa și Koidula.