Estonia, după doborârea unei drone de către un F-16 al „Carpathian Vipers”: Suntem recunoscători României / Ucraina are tot dreptul să lovească Rusia

Ministrul estonian de externe Margus Tsahkna a mulțumit României după ce un avion românesc din forța de poliție aeriană baltică a doborât o dronă ce intrase în Estonia, subliniind că Ucraina, căreia îi aparținea probabil drona, are dreptul să lovească în Rusia.

Doborârea dronei de către un avion românesc din escadrila „Carpathian Vipers” dovedește „clar un lucru: NATO funcționează”, a scris Tsahkna pe contul său de X.

„Avioanele F-16 românești au reacționat imediat de la (baza) Šiauliai, demonstrând că aliații sunt uniți și gata să apere fiecare centimetru din teritoriul NATO”, a spus el.

Ministrul de externe al Estoniei a spus că țara sa este recunoscătoare României și partenerilor NATO pentru acțiunea rapidă și solidaritatea de care au dat dovadă.

„Să fim, de asemenea, clari: Ucraina are tot dreptul să lovească ținte militare rusești pentru a slăbi capacitatea Rusiei de a desfășura acțiuni de agresiune”, a subliniat Tsahkna.

„Aceste incidente sunt rezultatul direct al războiului și al provocărilor Rusiei. Estonia își consolidează cooperarea cu Ucraina pentru a ne îmbunătăți capacitățile de apărare aeriană și de combatere a dronelor”, a mai scris el pe X.