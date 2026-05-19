Un avion românesc a doborât o dronă în Estonia / Ministrul estonian al apărării a sunat imediat la Kiev

Un avion militar românesc din forța NATO a doborât marți o dronă aparent de origine ucraineană în Estonia, a declarat ministrul apărării al acestei țări baltice, Hanno Pevkur, potrivit Reuters și Delfi. Surse din MApN au confirmat pentru HotNews.ro că a fost implicat un avion românesc.

O avertizare privind o posibilă amenințare din partea dronelor a fost emisă și în Letonia.

După ce inițial spusese doar că avionul care a doborât drona era din Forța aerian Baltică, ulterior a revenit și a precizat că aeronava era una românească.

El a declarat că acum se caută resturile dronei pentru a se asigura că nu prezintă pericol pentru nimeni.

Cel mai probabil era o dronă ucraineană rătăcită, a declarat Pevkur, adăugând că a vorbit imediat după incident cu ministrul ucrainean al apărării pentru a-i transmite clar că nu acordat nicio permisiune pentru folosirea spațiului aerian estonian.

Drona nu era direcționată împotriva Estoniei, a subliniat el.

„Încă investigăm circumstanțele exacte, dar contactul a avut loc undeva deasupra lacului Võrtsjärv, și cred că am identificat acum locația resturilor, care s-ar putea să se afle pe uscat, nu deasupra lacului Võrtsjärv”, a adăugat Pevkur.

Primarul comunei rurale Põltsamaa, Taavi Aas, a declarat pentru ERR că drona s-a prăbușit pe un câmp din Kablaküla, la sud de Põltsamaa.

Locul interceptiei dronei de catre avionul F-16 romanesc

România, Franța și Portugalia protejează acum țările baltice

Pevkur spusese anterior doar că drona pătrunsese în spațiul aerian al țării și a fost doborâtă de Forța Aeriană Baltică.

Aceasta este o misiune comună a NATO de poliție aeriană (Baltic Air Policing – BAP), menită să protejeze spațiul aerian al Estoniei, Letoniei și Lituaniei.

În perioada de la 31 martie, escadrila românească „Carpathian Vipers” cu șase F-16 operează din Lituania alături de Forțele Aeriene Franceze, care au preluat la 1 aprilie comanda misiunii cu patru avioane Rafale.

De asemenea, din Estonia operează și patru F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Portugheze.

Ministru din Estonia: „Prima dată când doborâm noi o dronă”

„Este prima dată când am doborât noi înșine o dronă”, a subliniat ministrul, care a spus că, cel mai probabil a fost vorba de o dronă ucraineană care se îndrepta spre ținte din Rusia.

Potrivit „Flightradar24”, în Estonia au zburat și avioane ale forțelor aeriene militare suedeze.

În jurul orei 12:00, estonienii au fost avertizați că a apărut o amenințare cu drone în județele Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru și Põlva: „Dacă vedeți o dronă, ascundeți-vă și sunați la 112”. În mesajl s-a subliniat că nu este vorba de un exercițiu și că pericolul aerian este unul real.

În Letonia, o astfel de avertizare a fost emisă înainte de ora 12:00 în municipalitățile Ludza și Krāslava, iar puțin mai târziu și în cele din Rēzekne și Preili.

Incidentul cu drona doborâtă a venit după ce dronele căzute în Letonia au provocat demisia prim-ministrei Evika Silina și prăbușirea guvernului de la Riga.

Începând din luna martie, mai multe drone militare ucrainene au pătruns în spațiul aerian al statelor membre NATO Finlanda, Letonia, Lituania și Estonia, toate având graniță cu Rusia