Etiopia inaugurează cel mai mare baraj din Africa / „Egiptul o să-l arunce în aer”, a avertizat în trecut Trump

Etiopia inaugurează oficial marți cel mai mare baraj al unei hidrocentrale din Africa, un proiect care va furniza energie pentru milioane de oameni dar va agrava conflictul cu Egiptul aflat în aval pe Nil, transmite Reuters.

Etiopia, a doua cea mai populată națiune de pe continent cu cei 120 de milioane de locuitori ai săi, consideră barajul Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD), în valoare de 5 miliarde de dolari, situat pe un afluent al Nilului, ca fiind esențial pentru ambițiile sale de dezvoltare economică.

Începută în 2011, producția de energie a barajului ar trebui să urce în final la 5.150 MW, față de 750 MW cât produc deja cele două turbine active.

Prim-ministrul Abiy Ahmed a declarat că Etiopia va utiliza energia pentru a îmbunătăți accesul etiopienilor la electricitate, exportând în același timp surplusul de energie în regiune.

Egiptul s-a opus vehement de la început hidrocentralei

Cu toate acestea, vecinii din aval ai Etiopiei au urmărit cu îngrijorare evoluția proiectului.

Egiptul, care și-a construit propriul baraj mare Aswan pe Nil în anii 1960, se teme că GERD i-ar putea limita aprovizionarea cu apă în perioadele de secetă și ar putea duce la construirea altor baraje în amonte.

Egiptenii s-au opus vehement barajului încă de la început, susținând că acesta încalcă tratatele privind hidrografia care datează din epoca colonială britanică și reprezintă pentru ei o amenințare existențială.

Cu o populație de aproximativ 108 milioane de locuitori, Egiptul depinde de Nil pentru aproximativ 90% din nevoia sa de apă.

Egiptul va continua să monitorizeze îndeaproape evoluțiile de pe Nilul Albastru și „își va exercita dreptul de a lua toate măsurile adecvate pentru a apăra și proteja interesele poporului egiptean”, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Ministerului egiptean de Externe, Tamim Khallaf, pentru Reuters.

Sudanul s-a alăturat apelurilor Egiptului pentru acorduri obligatorii din punct de vedere juridic privind umplerea și funcționarea barajului, dar ar putea beneficia, de asemenea, de o mai bună gestionare a inundațiilor și de accesul la energie ieftină.

Trump: „Egiptul va arunca în aer barajul”

Oficialii de la Cairo au avut parte și de sprijinul președintelui american Donald Trump în timpul primului mandat al acestuia la Casa Albă.

Trump a declarat că este o situație periculoasă și că Egiptul ar putea ajunge să „arunce în aer acel baraj”, dar administrația sa nu a reușit să obțină un acord asupra proiectului, asupra căruia ani de discuții nu au dus la niciun acord.

„Am încheiat o înțelegere [cu privire la baraj] pentru ei, dar apoi, din păcate, Etiopia a încălcat înțelegerea, lucru pe care nu ar fi trebuit să-l facă”, a spus Trump în octombrie 2020.

„Este o situație foarte periculoasă, deoarece Egiptul nu va putea trăi așa. Vor ajunge să arunce în aer barajul acela […] O spun tare și clar, vor arunca în aer barajul acela”, a insistat atunci președintele american

Poziția Etiopiei: „Nu este o amenințare, este o oportunitate”

Insistând că dezvoltarea proiectului este un drept suveran al său, Etiopia a continuat. În 2020, a început să umple rezervorul în etape, susținând în același timp că barajul nu va afecta semnificativ țările din aval.

„Barajul Renașterii nu este o amenințare, ci o oportunitate comună”, a declarat Abiy în fața parlamentului în iulie. „Energia și dezvoltarea pe care le va genera vor ridica nu doar Etiopia”.

Cercetări independente arată că, până în prezent, nu au fost înregistrate perturbări majore ale fluxului din aval – parțial datorită precipitațiilor favorabile și umplerii prudente a rezervorului în timpul anotimpurilor ploioase pe o perioadă de cinci ani.

În Etiopia, care s-a confruntat cu ani de conflicte armate interne, în mare parte pe motive etnice, GERD s-a dovedit a fi o sursă de unitate națională, a declarat Magnus Taylor de la think tank-ul International Crisis Group.

„Ideea că Etiopia ar trebui să fie capabilă să construiască un baraj pe propriul teritoriu… și că nu ar trebui să fie forțată să facă ce vrea Egiptul este, în general, ceva ce majoritatea etiopienilor ar susține”, a adăugat el.