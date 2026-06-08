Eugen Tomac anunță ce nume vor face parte din Guvernul său

Eugen Tomac, premierul desemnat, a prezentat luni seară, la Antena 3 CNN, câteva dintre numele miniștrilor care se vor regăsi în cabinetul pe care el îl va propune în fața Parlamentului. Dintre cei deja stabiliți, Tomac i-a menționat pe Sorin Costreie la Educaţie, ambasadorul Neculăescu la Apărare, Luca Niculescu la MAE și sociologul Vladimir Ionaş la Ministerul Dezvoltării.

Tomac a anunțat că își dorește în viitorul executiv trei vicepremieri: unul pe Economie, unul pe Digitalizare, iar al treilea pe Educație.

„Sunt foarte încântat și m-am bucurat că dl profesor Sorin Costreie a acceptat să fie ministru al Educației și chiar vicepremier; pentru că îmi doresc să am și o echipă apropiată, iar el va gestiona nu doar Educația”, a spus Tomac.

El a subliniat că „vor fi trei vicepremieri: cel de la Educație, apoi vom mai avea un vicepremier pe zona economică și, pentru că eu cred că este vital să facem un salt uriaș într-un timp foarte scurt, vom avea un vicepremier pentru Digitalizare”.

Tomac confirmă numele lui Dan Neculăescu la Apărare

Întrebat de ce nu și un vicepremier pentru siguranță națională, premierul desemnat Eugen Tomac a spus că „un ministru al Apărării foarte bun, împreună cu președintele României, pot acoperi zona de siguranță națională”.

În acest sens, el a confirmat desemnarea la portofoliul Apărării a lui Dan Neculăescu, un diplomat de carieră, care în prezent este ambasadorul României la NATO.

„Mă bucur foarte mult că actualul nostru ambasador la NATO, dl. Dănuț Neculăescu, a acceptat invitația mea de a face parte din viitorul guvern. Este un om care are toată expertiza necesară, un diplomat de excepție și înțelege perfect situația de securitate în care se află România, și mă bucur că va fi viitorul ministru al Apărării”, a apus Tomac.

Despre viitorul vicepremier pe zona de economie, premierul desemnat Eugen Tomac a spus că nu a luat încă o decizie. „Eu, pentru a-mi forma o echipă solidă și eficientă, am avut în ultimele trei zile cred că zeci de întâlniri cu foarte mulți specialiști din multe domenii. Pe de o parte, trebuie să înțelegi foarte bine sistemul… nu am luat o decizie pentru că sunt mai multe propuneri și urmează să am aceste discuții și să fac apoi anunțul”.

La Digitalizare, „și aici am identificat mai mulți profesioniști cu care urmează să am întâlniri mâine și evident că voi stabili care este persoana pe care vreau să o cooptez în echipă”, a spus premierul desemnat.

Luca Niculescu, propus ministru de Externe

În funcția de minstru de Externe, Tomac a confirmat desemnarea lui Luca Niculescu, fost ambasador în Franța.

„Pentru noi, în momentul de față, este foarte importantă Apărarea, precum este foarte importantă și Diplomația, și mă bucur că omul care a reușit să avanseze cu foarte mult profesionalism dosarul nostru la OCDE, dl secretar de stat Luca Niculescu, un profesionist, a acceptat să vină în viitorul guvern pe care îl voi propune Parlamentului”, a spus Eugen Tomac.

La Ministerul Agriculturii, Tomac a anunțat desemnarea profesorului universitar Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice (ASE) din București.

Sunt și portofolii pentru care nu a stabilit încă miniștri desemnați: „La Ministerul Sănătății avem mai multe opțiuni, urmează ca în cursul săptămânii să stabilesc. Nici la Ministerul de Finanțe nu am stabilit”, a precizat el.

A anunțat în schimb că, „la Ministerul Mediului, de exemplu, am reușit să cooptez din echipă, un profesionist care își desfășoară activitatea de mai bine de 10 ani în acest minister, dl secretar general adjunct Teodor Dulceață. Are o reputație foarte bună și mă bucur că a acceptat invitația”.

Vladimir Ionaș, propus ministru al Dezvoltării

„Cred că trebuie să avem curaj și să discutăm în această perioadă despre reforma administrației, și aici mă bucur enorm că dl Vladimir Ionaș a acceptat să facă parte din echipa pe care o voi prezenta Parlamentului. La Ministerul Dezvoltării, pentru că vrem să avem un dialog mult mai aplicat cu autoritățile locale, cu Parlamentul, pentru a găsi cea mai bună soluție, nu mai putem rămâne în situația în care suntem astăzi”, a mai anunțat Eugen Tomac.

Tomac vrea „profesioniști” ca secretari de stat

„Un guvern tehnic trebuie să funcționeze cu un aparat format din specialiști. Și, atât timp cât avem această situație de blocaj nefericită, evident că am informat liderii politici că asta este intenția noastră, de a mai renunța la secretari de stat, în unele ministere sunt prea mulți, și de a aduce profesioniști dispuși să muncească alături de noi în următoarea perioadă”, a declarat Tomac.

El și-a exprimat convingerea că „vom reuși să facem acest lucru, nu am niciun fel de îndoială”, pentru că „există oameni, am întâlnit oameni care lucrează în companii foarte mari și sunt dispuși să vină”, a susținut el.