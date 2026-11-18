Eugen Tomac consideră că România „nu mai poate funcţiona după harta desenată de Ceauşescu în 1968”, consilierul președintelui Nicușor Dan amintind că noi suntem singura ţară care după aderarea la Uniunea Europeană nu a făcut o reformă administrativă.

„Nu cred că minoritatea maghiară din România va fi exclusă de la această dezbatere”, spune Tomac, care cataloghează propunerile europarlamentarului Dragoş Benea drept unele serioase.

„România nu mai poate funcţiona după harta desenată de Ceauşescu în 1968. Suntem singura ţară din Uniunea Europeană care după ce a aderat la Uniunea Europeană nu şi-a realizat această reformă administrativă”, a declarat Eugen Tomac, miercuri seară, la Digi24.

Consilierul consideră că interesele comunităţii maghiare nu ar fi afectate în caz de reorganizare administrativă.

„Nu cred că minoritatea maghiară din România va fi exclusă de la această dezbatere şi cred că trebuie să discutăm cu mai puţină emoţie şi cu mai mult pragmatism, privind spre viitorul tuturor cetăţenilor români, indiferent de limba pe care o vorbesc în casă. UDMR întotdeauna a avut această reţinere cu privire la reforma administraţiei, dar eu sunt convins că, cu argumente serioase, pentru că cei din UDMR sunt oameni politici responsabili, au dovedit întotdeauna că sunt capabili să accepte argumente solide şi eu cred că inclusiv cu UDMR se poate găsi un consens pe o dezbatere aşezată, într-o primă etapă”, a adăugat Tomac, potrivit News.ro.

„Soluțiile serioase”

Consilierul prezidențial a precizat că el este „adeptul soluţiilor serioase” când vine vorba despre redesenarea administrativă a ţării.

El afirmă că propunerile prezentate de europarlamentarul Dragoş Benea, coordonatorul reformei administrative din cadrul PSD, sunt unele ”serioase”.

„Soluţiile serioase înseamnă nişte criterii foarte serioase şi cred că abordarea pe care a prezentat-o domnul Dragoş Benea este una care pleacă de la aceste premise extrem de serioase”, a mai spus Tomac.

PSD, soluție la nemulțumirile UDMR

La aproape o lună de la lansarea de către PSD a dezbaterii privind reorganizarea administrativ-teritorială, guvernul pregătește în prezent o ordonanță de urgență pentru a reglementa aspecte referitoare la comasarea voluntară a localităților. Un articol al actului normativ vizează minoritățile.

Ministerul Dezvoltării, condus de Alexandru Stoica de la PSD, urmează să pună în dezbatere publică, în următoarele zile, Ordonanța de Urgență pentru a începe procesul de comasare voluntară a comunelor care au sub 1.500 de locuitori.

După criticile UDMR privind consecințele unui astfel de demers asupra comunităților minorităților naționale, în actul normativ a fost introdus un articol care să permită în continuare exercitarea unor drepturi chiar dacă ponderea minorității va fi mai mică de 20%, potrivit unor surse din PSD.

Este vorba, în principal, despre folosirea limbii materne în administrație. Folosirea plăcuțelor bilingve este și ea condiționată de același procent sau rămâne la latitudinea autorității locale dacă acesta este mai mic.

Pe lângă această modificare, ordonanța va conține și beneficiile pentru comunele care aleg să se comaseze, cum ar fi reduceri de taxe și impozite, dar și măsuri de tranziție pentru personalul din administrație care își va pierde locul de muncă.

Potrivit unor surse din partid, în baza discuțiilor cu primarii de comune, inițiatorii estimează că aproximativ 50 de comune vor alege comasarea voluntară.

Liderii UDMR sunt nemulțumiți de reforma anunțată săptămâna trecută de PSD, unul dintre motivele invocate de ei fiind faptul că nu au fost consultați deloc de social-democrați. „Vă reamintesc, prima dată, colegii noștri de la PSD au vorbit despre 1.500, apoi de 3.000, apoi de 5.000 (n.r. – de comune). În fiecare zi era un alt număr. Credem că această reformă nu se poate baza doar pe criteriul numeric, trebuie să luăm în considerare particularități istorice, geografice și etnice”, a spus Csoma Botond, liderul deputaților Uniunii.

Pe 26 octombrie, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că îi va propune premierului Luca Niculescu ca Guvernul să își angajeze răspunderea pe reforma administrativ-teritorială și pe reorganizarea la nivel guvernamental.

Partidul Social Democrat propune șase criterii care să fie avute în vedere în cadrul reformei administrativ-teritoriale, pentru a stabili localitățile sustenabile din punct de vedere administrativ.

Europarlamentarul Dragoș Benea, nominalizat de PSD pentru a coordona un grup de lucru privind reforma administrativ-teritorială, a anunțat că, în urma discuțiilor exploratorii, au fost identificate șase criterii pentru a fundamenta o „matrice a sustenabilității” administrative.

„Această matrice va presupune un algoritm de punctare (…), care va arăta ce UAT-uri sunt sustenabile administrativ și care trebuie să fie reorganizate și comasate”, a declarat acesta la sediul PSD, citat de Agerpres.

Benea a precizat că modificările sunt importante în perspectiva cadrului financiar multianual 2028-2034 al UE, unde va exista o scădere a fondurilor de coeziune comparativ cu anii anteriori.

El a afirmat că în România există peste 450 de unități administrativ-teritoriale cu mai puțin de 1.500 de locuitori și alte 1.100 de localități cu până la 3.000 de locuitori. Totodată, 55% dintre orașe nu mai îndeplinesc pragul legal de 10.000 de locuitori, dar au o administrație locală „bugetofagă”, de nivel „orășenesc”.