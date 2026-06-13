Eugen Tomac explică „prioritatea zero” din programul său de guvernare: „Nu mai putem trăi în România creionată pe timpul lui Ceaușescu”

Programul de guvernare al premierului desemnat, făcut public sâmbătă, plasează reforma administrativ-teritorială în centrul viitoarelor măsuri ale Executivului. Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Eugen Tomac a susținut că nu a întâmpinat „nicio reticență” din partea partidelor cu care a discutat despre această reformă. Tomac a mai spus că nu intenționează să crească taxele și impozitele dacă Guvernul său va primi votul Parlamentului

Programul de guvernare făcut public de echipa sa cuprinde 21 de capitole și plasează reforma administrativ-teritorială în centrul viitoarelor măsuri ale Executivului.

„Un guvern care nu are în spate responsabilități în relație cu aleșii locali poate veni cu un plan îndrăzneț de reformă administrativ-teritorială. Toate guvernele din ultimii ani au anunțat că vor face această reformă. Noi vom merge și vom discuta cu toate formațiunile politice. Nu mai putem trăi în România creionată pe timpul lui Ceaușescu”, a declarat Tomac.

El a spus că a ridicat acest subiect în discuțiile cu partidele politice și că nu a întâmpinat opoziție.

„Eu am ridicat această problemă în discuțiile pe care le-am avut cu partidele politice, și cu cele care mă susțin, și cu cele care nu mă susțin, și nu am simțit nicio reticență”, a afirmat premierul desemnat.

„Mai bine îi dăm o altă destinație unei primării și ar fi mai eficient pentru toată comunitatea. O comunitate cu zece antreprenori este o comunitate vie, o comună fără niciun antreprenor este o comunitate moartă. Evident că ne interesează să oferim oamenilor o nouă perspectivă. Asta se poate doar dacă avem curaj”, a spus el.

„România este singura țară din UE care nu a realizat o reformă administrativ-teritorială la standarde europene. Reașezarea structurii teritoriale e condiția necesară pentru orice reformă sectorială durabilă – administrație, sănătate, educație, fonduri europene, dezvoltare locală”, scrie în programul de Guvernare al premierului desemnat Eugen Tomac.

În program mai scrie că această reformă „este precondiția pentru ca celelalte capitole ale programului să funcționeze”.

Indexarea pensiilor de la 1 ianuarie 2027

În program sunt introduse și măsuri cerute de PSD, precum eliminarea CASS pentru mame, dar nu și pentru veterani sau persoane cu dizabilități, și indexarea pensiilor de la 1 ianuarie 2027. Nu este precizat însă și procentul cu care vor fi indexate.

„Optimismul nostru ne încurajează să privim spre indexarea pensiilor ca fiind posibilă începând cu 1 ianuarie 2027. În primele două luni de mandat voi putea veni cu o cifră”, a declarat el.

Întrebat cu cât vor fi indexate pensiile, acesta a răspuns că majorarea va fi „absolut corelată cu inflația”, dar va depinde și de discuțiile cu instituțiile europene.

„Obligația noastră este ca în termen de una-două luni să avem o evaluare corectă”, a spus Tomac.

Legea salarizării „nu poate fi trimisă în Parlament în forma actuală”

Tomac a afirmat și că proiectul noii legi a salarizării nu poate merge mai departe în forma existentă.

„Vreau să fiu cât se poate de onest și de direct. Legea, așa cum arată astăzi, nu poate fi trimisă în Parlament. O lege care afectează categorii importante de beneficiari nu poate merge înainte. Cred că este esențial să găsim o formulă de compromis astfel încât niciun venit să nu scadă”, a declarat acesta.

„Cu mine prim-ministru în România nu vor crește nici taxele nici impozitele”, a mai spus Eugen Tomac.