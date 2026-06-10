Eugen Tomac povestește ce ofertă i-a făcut Marcel Ciolacu în 2024, chiar înainte de alegeri. „Eu nu am trădat niciodată”

Premierul desemnat Eugen Tomac a susținut, într-o emisiune la B1 TV, că în cariera sa politică a primit mai multe oferte din partea PSD și PNL, pe care însă le-a refuzat afirmând că a preferat să nu-și trădeze colegii.

Tomac a spus că, înaintea alegerilor europarlamentare din 2024, a primit o ofertă din partea premierului de atunci, Marcel Ciolacu, de a candida pe lista comună a PSD și PNL.

„Am avut opțiunea de a alege alt traseu politic, dar din loialitate față de colegi, nu am făcut acest lucru. Domnul Ciolacu, cu câteva zile înainte de alegerile europarlamentare din 2024, mi-a făcut oferta de a candida pe locul 3 pe lista PSD-PNL, dar l-am refuzat”, a relatat Eugen Tomac.

Ofertele au început mai demult

Tomac a spus că, atunci când s-a înscris în PD, în anul 2004, nu a luat în calcul că va ajunge ca la un moment dat să devină deputat, cu 80% din voturi în colegiul în care a candidat în 2012.

„Invitații de a face parte din PSD, PNL am primit de-a lungul timpul de foarte multe ori însă nu am abandonat echipele din care am făcut parte. Nu am trădat niciodată. Politica nu înseamnă doar jocuri sau aranjamente. De asta am rămas foarte mult timp atașat de un partid care din păcate, nu a putut să se dezvolte politic”, a spus Tomac referindu-se la PMP, partid la a cărui formare a contribuit.

Detalii legate de cetățenie și avere

Invitat să dea detalii legate de cetățeani sa, în condițiile în care s-a născut în Ucraina, țară care nu permite dubla cetățenie, Tomac a spus că este „o dezbatere lipsită de sens”. El a spus că s-a stabilit în România acum 28 de ani și apoi a făcut demersurile necesare pentru a recăpăta cetățeani română.

„Nu am mai avut nevoie de cetățenia ucraineană. Am mers la ambasada Ucrainei și am depus o cerere de renunțare din proprie inițiativă”, a spus premierul desemnat.

De asemenea, în legătură cu cele două proprietăți pe care le are în Belgia – un apartament în Bruxelles și o casă la Charleroi – Tomac a spus că le-a cumpărat din veniturile pe care le-a avut ca europarlamentar, iar banii economisiți din salariu a decis, împreună cu soția, să-i investească într-o piață imobiliară stabilă.