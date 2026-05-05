Euro urcă la 5.21 lei, un nou record istoric. Nervozitatea piețelor a crescut, iar deprecierea a devenit mai consistentă chiar înaintea votului moțiunii de cenzură

Leul s-a depreciat în fața euro, până la 5.21 lei, cu doar câteva minute înainte de anunțul privind rezultatul votului la moțiunea de cenzură. De-a lungul zilei, oscilațiile au fost minore – între 5.191 și 5.199 lei pentru un euro. După ora 12,30 deprecierea a devenit mai consistentă, potrivit datelor Bloomberg.

Cursul anunțat marți de BNR este 5.2180 lei pentru un euro, față de 5.1998 lei cu o zi în urmă.

Reamintim că în urma crizei politice, investitorii străini își pun serioase întrebări cu privire la determinarea României de a face reforme și, prin urmare, încearcă să-și reducă investițiile vânzând lei și depreciind astfel moneda națională.

„Se pare că 5.2 lei /euro este noul prag pe care Banca Centrală îl va apăra”, spune un dealer valutar într-o discuție cu HotNews. BNR a înregistrat ieșiri de circa 2 miliarde de euro luna trecută- lună în care a început deprecierea leului.

România se împrumută acum la 7,37%, după ce la jumătatea lunii aprilie ne împrumutam la 6,7%. Spre deosebire, Ungaria se împrumută la 6%, Cehia la mai puțin de 5%, Bulgaria la 3%.

În planul finanțelor personale, un euro mai scump se traduce prin scumpirea concediului (dacă-l faci în străinătate), prin rate mai mari dacă ai un credit în euro, prin facturi mai mari la utilitățile calculate în euro, prin scumpirea alimentelor care vin din import și prin creșterea inflației.