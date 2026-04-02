Eurodeputată din Franța, în arest preventiv pentru „apologia terorismului”

Eurodeputata franco-palestiniană a fost plasată joi în arest preventiv în Franţa pentru apologia terorismului, informează surse din anturajul său, citate de AFP.

„Ea a fost convocată sub regimul arestului preventiv, ceea ce este halucinant dat fiind că s-a deplasat mereu la toate convocările”, a declarat pentru AFP o sursă din cadrul formaţiunii sale La France insoumise (Franţa nesupusă), de extremă stânga, confirmând o informaţie din Le Parisien.

Potrivit Le Parisien, Rima Hassan a fost plasată în arest preventiv în cadrul unei anchete privind o postare pe reţelele sociale care ar face referire la unul dintre autorii unui atentat de pe aeroportul din Tel Aviv în 1972, Kozo Okamoto. Aceste mesaj a fost între timp şters, potrivit cotidianului.

Liderul partidului La France Insoumise, Jean-Luc Melenchon, a confirmat plasarea în arest a eurodeputatei într-o postare pe platforma X, potrivit Reuters.

Rima Hassan făcea parte din grupul GUE/NGL (Stânga Unită Europeană/Stânga Verde Nordică) şi se află la primul mandat de eurodeputat.

„Este o nouă direcţie atinsă în hărţuirea judiciară care vizează reducerea la tăcere a vocilor care apără drepturile poporului palestinian”, a declarat anturajul Rimei Hassan.

La sfârşitul lui martie, deputatul Rassemblement national (RN, de extremă dreaptă) Matthias Renault a anunţat că a făcut o sesizare la procurorul din Paris privind un mesaj al eurodeputatei care făcea referire la Kozo Okamoto, fost membru al Armatei roşii japoneze.

Rima Hassan, juristă franco-palestiniană de 33 de ani, este vizată de la sfârşitul lui 2023 de o anchetă judiciară în Franţa pentru apologia terorismului, după afirmaţii considerate o dovadă a susţinerii mişcării islamiste Hamas, în urma atacului de la 7 octombrie comis de grupare în sudul Israelului.