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Europa descoperă costul economic al speranței pierdute. De ce prosperitatea nu mai cumpără pacea socială. Trei scenarii

Editor coordonator (finanțe-bănci)

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Din Franța până în Grecia, din Belgia până în Spania, nemulțumirile sociale au cauze aparent diferite: pensii, salarii, locuințe, taxe, austeritate. În spatele lor se conturează însă o problemă economică mult mai profundă.

România, confruntată și ea cu inflație ridicată, stagnare economică și nevoia de a-și reduce deficitul bugetar, nu este deloc ferită de asemenea tensiuni.