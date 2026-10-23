Europa descoperă costul economic al speranței pierdute. De ce prosperitatea nu mai cumpără pacea socială. Trei scenarii

România, confruntată și ea cu inflație ridicată, stagnare economică și nevoia de a-și reduce deficitul bugetar, nu este deloc ferită de asemenea tensiuni.

Din Franța până în Grecia, din Belgia până în Spania, nemulțumirile sociale au cauze aparent diferite: pensii, salarii, locuințe, taxe , austeritate. În spatele lor se conturează însă o problemă economică mult mai profundă.

Modelul european de prosperitate, construit pe promisiunea că fiecare generație va trăi mai bine decât precedenta, începe să fie pus sub semnul întrebării.

Multă vreme, contractul social european a funcționat după o regulă relativ simplă: dacă muncești, plătești taxe și respecți regulile vei avea acces la o locuință, la servicii publice decente, la o pensie și, mai ales, la un nivel de trai mai bun decât cel al părinților tăi. Această promisiune a început să se fisureze.

În Franța, conflictele sociale se concentrează mai ales asupra pensiilor, cheltuielilor publice și distribuirii poverii fiscale. În Spania, tinerii descoperă că o economie care crește nu le garantează și posibilitatea de a-și cumpăra sau închiria o locuință. În Grecia, revenirea economică de după criza datoriilor nu a șters pierderile acumulate de gospodării în anii austerității. În Belgia, reformele pensiilor și ale pieței muncii se lovesc de rezistența sindicatelor.

Fiecare țară are propria poveste. Dar întrebarea care le unește este aceeași: cine beneficiază de creșterea economică și cine suportă costurile ajustărilor?

Aceasta este și întrebarea care ar putea domina dezbaterea economică și socială din România în următorii ani.

Paradoxul european: economiile sunt mai bogate, dar oamenii nu se simt neapărat mai prosperi

Produsul Intern Brut măsoară valoarea bunurilor și serviciilor produse într-o economie. Nu măsoară însă cât de ușor îi este unui tânăr să plătească o chirie, cât îi rămâne unei familii după achitarea facturilor sau dacă un pensionar își poate permite serviciile medicale de care are nevoie.

Diferența dintre acești indicatori a devenit una dintre sursele importante ale nemulțumirii sociale.

O economie poate crește în timp ce anumite categorii ale populației sărăcesc în termeni reali. Salariile pot crește, dar chiriile și prețurile serviciilor pot crește mai repede. Companiile pot raporta profituri mai mari, fără ca productivitatea sau veniturile tuturor angajaților să urmeze același ritm.

Mai există un fenomen pe care statisticile despre inflație îl surprind: când inflația scade de la 10% la 3%, oamenii nu plătesc mai puțin. Prețurile continuă să crească, doar că într-un ritm mai lent. Scumpirile din anii precedenți rămân încorporate în costul vieții actuale.

Prin urmare, chiar dacă guvernele anunță triumfător că inflația a fost redusă, familiile continuă să simtă presiunea financiară.

Problema devine și mai gravă atunci când locuințele, energia și serviciile esențiale absorb o proporție tot mai mare din venitul disponibil. În acel moment, creșterea economică începe să semene cu o promisiune statistică, nu cu o îmbunătățire a vieții cotidiene.

Franța: când statul nu mai are bani să cumpere pacea socială

Franța oferă probabil cea mai clară imagine a contradicției în care a ajuns modelul social european.

În 17 octombrie, peste 550.000 de oameni au participat la manifestații, potrivit autorităților franceze. Protestele,alimentate inițial de nemulțumirile elevilor și studenților privind educația, au atras categorii sociale afectate de costul vieții, salarii și deteriorarea serviciilor publice. O parte dintre manifestații au degenerat în confruntări violente.

Problema economică a Franței este însă mai veche decât actualul val de proteste.

Statul francez a construit unul dintre cele mai generoase sisteme de protecție socială din Europa. Pensii, sănătate, educație, indemnizații și servicii publice reprezintă componente importante ale contractului dintre cetățean și stat.

Dar acest sistem are costuri ridicate, iar finanțarea lui devine tot mai dificilă în condițiile îmbătrânirii populației, ale datoriei publice și ale creșterii economice modeste.

În trecut, guvernele puteau atenua conflictele sociale prin majorarea cheltuielilor. Astăzi, spațiul bugetar este mult mai restrâns, iar investitorii urmăresc atent capacitatea Franței de a-și controla datoria.

Reuters observa recent că tocmai această constrângere fiscală diferențiază actualele proteste de episoadele precedente: guvernul are mai puține resurse pentru concesii.

Se creează astfel un cerc dificil de rupt. Statul are nevoie de economii bugetare, cetățenii cer servicii mai bune, iar fiecare nouă reducere de cheltuieli poate amplifica nemulțumirea.

Franța nu protestează doar împotriva unei măsuri. Protestează și împotriva perspectivei că statul nu va mai putea oferi în viitor ceea ce a oferit generațiilor precedente.

Spania: economia crește, dar tinerii nu-și mai permit să locuiască în ea

Spania reprezintă un caz diferit și, într-un anumit sens, mai surprinzător. Acolo, problema nu este în primul rând austeritatea, ci accesul la locuințe.

Protestele recente au fost amplificate de evacuarea unei femei în vârstă de 87 de ani din locuința sa din Madrid. Un episod care a devenit simbolul unei crize mult mai ample. Guvernul spaniol a răspuns printr-un pachet de 21 de măsuri urgente, inclusiv instrumente de finanțare a locuințelor și protecție pentru chiriașii vulnerabili.

Explicația economică este importantă: creșterea PIB nu garantează că oferta de locuințe ține pasul cu cererea. Dacă într-un oraș apar locuri de muncă, vin studenți, turiști și noi rezidenți, dar construcția de locuințe rămâne insuficientă, prețurile și chiriile pot crește mai repede decât veniturile. Proprietarii beneficiază de aprecierea activelor. Cei care nu dețin o locuință suportă costurile.

Apare astfel o nouă linie de separație socială: nu doar între bogați și săraci, ci și între proprietari și chiriași, între generațiile care au cumpărat locuințe la prețuri accesibile și cele care încearcă să intre acum pe piață.

Pentru un tânăr, consecința este foarte concretă. Poate avea un loc de muncă stabil și un salariu rezonabil, dar să nu își permită independența financiară.

În Spania, una dintre întrebările centrale ale protestelor este de ce creșterea economică nu mai asigură accesul la unul dintre bunurile fundamentale ale clasei de mijloc: locuința.

Grecia: o economie își poate reveni înaintea populației sale

Grecia ilustrează o altă dimensiune a problemei. După criza datoriilor suverane, economia greacă a traversat ani de ajustări severe: reduceri de cheltuieli, reforme ale pensiilor, majorări de taxe și diminuări ale veniturilor.

Ulterior, indicatorii macroeconomici s-au îmbunătățit, iar economia a revenit pe creștere.

Dar revenirea PIB nu anulează automat pierderile acumulate în anii precedenți.

O gospodărie care a trecut prin scăderi salariale, șomaj sau reducerea economiilor poate avea nevoie de mulți ani pentru a reveni la situația inițială.

În plus, creșterea economică nu este distribuită uniform. Turismul și anumite servicii pot prospera, în timp ce alte categorii profesionale continuă să se confrunte cu salarii mici și costuri ridicate.

Lecția grecească este că redresarea unei economii și refacerea nivelului de trai al populației sunt două procese diferite, care nu se desfășoară neapărat în același ritm.

Belgia: cine plătește pentru un stat social care devine tot mai scump?

În Belgia, conflictul este concentrat în jurul reformelor bugetare, pensiilor și protecției sociale.

La manifestațiile din Bruxelles din 9 octombrie au participat între 30.000 și 50.000 de persoane, în funcție de estimările poliției și sindicatelor. Printre protestatari s-au aflat profesori, studenți, funcționari, angajați din transporturi și pensionari.

Guvernul condus de Bart De Wever încearcă să limiteze cheltuielile într-o țară cu o datorie publică apropiată de 110% din PIB la sfârșitul anului 2025. Printre măsurile contestate se numără modificări ale sistemului de pensii și limitarea duratei indemnizațiilor de șomaj.

Problema Belgiei este una de distribuire a costurilor. Guvernul consideră necesară ajustarea cheltuielilor pentru a asigura sustenabilitatea finanțelor publice. Sindicatele și protestatarii contestă atât amploarea sacrificiilor, cât și categoriile asupra cărora acestea cad.

Din punct de vedere economic, ambele preocupări au o bază reală.

Un sistem de protecție socială care generează deficite persistente poate deveni nesustenabil. Dar reformele care reduc abrupt veniturile disponibile pot afecta consumul, pot accentua inegalitățile și pot slăbi sprijinul public pentru alte schimbări necesare.

Belgia arată cât de dificil este să reformezi un stat social matur atunci când beneficiile sunt deja integrate în așteptările cetățenilor.

Ce au în comun aceste proteste: ruptura dintre efort și recompensă

Nu există dovezi că toate protestele europene formează o singură mișcare organizată. Cauzele și revendicările diferă, iar unele mobilizări au și componente politice care nu pot fi reduse la economie. Totuși, ele exprimă câteva tensiuni comune.

Prima este pierderea puterii de cumpărare. Între august 2021 și august 2026, prețurile alimentelor și băuturilor nealcoolice din Uniunea Europeană au crescut cu aproximativ 34%, potrivit datelor Eurostat analizate de Euronews. Chiar dacă salariile au recuperat o parte din scumpiri, presiunea asupra bugetelor rămâne importantă pentru multe gospodării.

A doua este criza locuințelor. În multe orașe europene, accesul la proprietate sau la chirii suportabile a devenit mai dificil, în special pentru tineri.

A treia este încetinirea mobilității sociale. Educația și munca nu mai garantează aceeași ascensiune economică pe care au cunoscut-o generațiile precedente.

A patra este constrângerea bugetară. Guvernele trebuie să finanțeze simultan pensii, sănătate, educație, tranziția energetică, apărare și dobânzile datoriei publice.

Iar toate aceste cerințe concurează pentru aceleași resurse.

În termeni economici, Europa traversează o perioadă în care cererile adresate statului cresc mai repede decât capacitatea multor guverne de a le finanța fără taxe suplimentare sau împrumuturi.

România: aceeași problemă europeană, dar cu venituri mai mici și cu un deficit mai mare

România nu este o excepție de la aceste tensiuni, chiar dacă la noi sunt latente.

Un angajat francez sau belgian poate resimți puternic scumpirea energiei și a alimentelor. Dar, în medie, are un venit mai ridicat și beneficiază de un sistem de protecție socială mai generos decât un angajat român.

În România, cheltuielile esențiale absorb o proporție mult mai mare din venituri. În plus, salariul mediu net din august, de 5.688 de lei, deși mai mare decât în aceeași lună din 2025, avea puterea de cumpărare mai mică.

România se confruntă cu o combinație dificilă: activitate economică slabă, inflație ridicată și nevoia de consolidare fiscală.

Guvernul trebuie să reducă deficitul, dar instrumentele tradiționale ale ajustării pot reduce suplimentar puterea de cumpărare. Este exact tipul de conflict economic care alimentează nemulțumirile în alte state europene.

Există însă și o particularitate românească: după aderarea la Uniunea Europeană, o parte importantă a populației s-a obișnuit cu perspectiva convergenței: salariile vor crește, infrastructura se va moderniza, serviciile publice se vor îmbunătăți, iar nivelul de trai se va apropia de cel occidental. Această perspectivă a funcționat ca un factor de stabilitate socială.

Chiar și atunci când veniturile erau mici, oamenii puteau spera că peste câțiva ani situația va fi mai bună.

Dacă această așteptare începe să dispară, nemulțumirea poate deveni mai profundă decât cea provocată de o simplă majorare de taxe.

Pericolul social nu apare doar atunci când oamenii sărăcesc, ci și atunci când ajung să creadă că nu mai există o cale credibilă de a prospera.

Trei scenarii până în 2030

Viitorul depinde în mare măsură de evoluția productivității, a salariilor reale, a costului energiei și de capacitatea guvernelor de a gestiona finanțele publice.

Scenariul 1: Stabilizarea lentă – Inflația scade treptat, salariile reale încep să recupereze, iar guvernele reduc deficitele fără ajustări foarte abrupte. Protestele continuă, dar rămân în principal sectoriale.

Scenariul 2: Fragmentarea socială – Creșterea economică rămâne slabă, șocurile energetice mențin presiunea asupra prețurilor, iar ajustările bugetare continuă. Conflictele dintre angajați, pensionari, contribuabili și beneficiarii serviciilor publice se intensifică.

Scenariul 3: Reconstrucția contractului social – Statele europene reușesc să stimuleze productivitatea, să extindă oferta de locuințe, să îmbunătățească serviciile publice și să distribuie mai echilibrat costurile reformelor.