Europa Liberă se închide de marți, după 8 ani. „Restul e arhivă”

Marți, 31 martie, este ultima zi în care site-ul Europa Liberă va mai publica în România. Dacă activitatea redacției va înceta, arhiva însă va rămâne la dispoziția cititorilor, anunță Europa Liberă.

„Cele 52.341 de articole publicate de Europa Liberă România rămân accesibile, integral, oricui vrea să le citească, să le verifice sau să continue de unde am rămas noi”, a anunțat Europa Liberă.

Publicația amintește că articolele, investigațiile și interviurile publicate au fost citate de alte publicații de 6.060 de ori, în perioada 1 ianuarie 2024 – 22 martie 2026, potrivit raportului mediaTRUST, lansat cu câteva zile înainte de încetarea activității redacției, pe 31 martie.

În anul 2024, romania.europalibera.org a fost menționată de alte publicații de 2.763 de ori. Acest număr plasează redacția pe locul al patrulea între cele mai preluate surse online. În octombrie 2025, a fost în topul citărilor, potrivit Pagina de Media.

„Unele articole au dus la schimbări legislative. Altele au forțat autorități să dea răspunsuri. Altele au adus informații pe care nimeni nu le făcuse publice”, amintește publicația.

Europa Liberă se închide după 8 ani

Europa Liberă este moştenitorul serviciului Radio Europa Liberă, post de radio recepţionat în România în perioada comunismului şi până în anul 2008, după aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană. În anul 2018 a revenit în România, pe fondul creșterii fenomenului de dezinformare.

Europa Liberă s-a lansat având-o la conducere pe Sabina Fati. După doi ani, postul de director al publicaţiei a fost preluat de jurnalista Elena Vijulie.

În februarie 2026, Președintele Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), Stephen Capus, a anunțat închiderea a Serviciului Român al Europei Libere începând cu 31 martie 2026, invocând dificultăți bugetare persistente. O decizie asemănătoare a fost luată și în ceea ce privește Serviciul Bulgar al Europei Libere.

Problemele au început de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă. Pe 16 martie 2025, președintele SUA a semnat un ordin executiv care viza reducerea cheltuielilor făcute de Agenția Statelor Unite ale Americii pentru Media Globale (USAGM). Printre cei afectați se numără și serviciul de presă Europa Liberă.