Publicația Europa Liberă se închide în România

Publicația Europa Liberă, finanțată de Congresul Statelor Unite, se închide în România, potrivit informațiilor Pagina de Media. Preşedintele american Donald Trump a suspendat finanţarea pentru Radio Europa Liberă/Radio Liberty în luna martie a anului trecut.

Publicația, cu aproximativ 20 de angajați, se va închide oficial pe 31 martie.

Europa Liberă este moştenitorul serviciului Radio Europa Liberă, post de radio recepţionat în România în perioada comunismului şi până în anul 2008, după aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană. În anul 2018 a revenit în România, pe fondul creșterii fenomenului de dezinformare.

Publicaţia din România a făcut numeroase dezvăluiri de-a lungul timpului. În octombrie 2025, a fost în topul citărilor, potrivit Pagina de Media.

Conform acelorași surse, și serviciul Europa Liberă din Bulgaria urmează să fie închis. Serviciul maghiar al publicației a fost închis la mijlocul lunii noiembrie 2025, la cererea premierului ungar Viktor Orban.

Preşedintele american Donald Trump a suspendat finanţarea pentru Radio Europa Liberă/Radio Liberty în martie, în acelaşi timp cu finanţarea pentru alţi radiodifuzori americani, inclusiv Vocea Americii, în cadrul campaniei sale de reducere a cheltuielilor guvernamentale.

În luna mai, Uniunea Europeană anunțase că va debloca 5,5 milioane de euro pentru a ajuta Radio Europa Liberă să-şi continue activităţile.