Europa propune crearea unei zone tampon militarizate pe teritoriul Ucrainei în efortul „disperat” de a pune capăt războiului

Liderii europeni iau în considerare crearea unei zone tampon de 40 de kilometri între liniile frontului rusești și ucrainene, ca parte a unui acord de pace. Această idee de ultimă instanță acceptată de Moscova ar putea solicita trimiterea unui număr redus de trupe de menținere a păcii pe continent, relatează Politico, care citează cinci diplomați europeni.

Zona tampon este luată în considerare de liderii europeni ca o opțiune pentru un armistițiu sau un acord postbelic între forțele ucrainene și ruse, dar Washingtonul nu este implicat în discuții, au declarat cei cinci diplomați pentru Politico.

„Toată lumea încearcă să acționeze cât mai repede posibil în ceea ce privește garanțiile de securitate, astfel încât Trump să nu se răzgândească”, a declarat unul dintre oficialii europeni.

Unele țări europene consideră că o zonă tampon ar putea cauza mai mult rău decât bine și ar expune orașele ucrainene unui risc mai mare de atac din partea Rusiei.

Dar faptul că oficialii se gândesc la ideea de a bloca o fâșie de teren din Ucraina pentru a impune o pace fragilă indică disperarea aliaților NATO de a găsi o soluție la un război care se apropie de al patrulea an, notează Politico.

„Se agață de orice speranță”, a declarat Jim Townsend, fost oficial al Pentagonului care a supravegheat politica europeană și NATO în timpul administrației Obama. „Rușii nu se tem de europeni. Și dacă ei cred că unii observatori britanici și francezi îi vor descuraja să invadeze Ucraina, atunci se înșeală”, a adăugat acesta.

În ce constă planul

Trupele franceze și britanice vor constitui majoritatea forțelor de menținere a păcii, întrucât Marea Britanie și Franța fac presiuni asupra altor aliaților să furnizeze echipament militar, au declarat doi dintre oficiali europeni pentru Politico.

Numărul militarilor necesari pentru patrularea frontierei rămâne, de asemenea, o preocupare. Potrivit Politico, între 4.000 și 60.000 de soldați ai forțelor de menținere a păcii ar putea fi staționați în Ucraina pentru a asigura un potențial acord de pace. Însă țările europene nu și-au asumat încă niciun angajament, iar președintele Donald Trump s-a distanțat de o potențială prezență a trupelor americane.

NATO se confruntă deja cu dificultăți în constituirea forței de reacție rapidă de 300.000 de soldați pentru apărarea flancului estic, iar planurile pentru o posibilă misiune de menținere a păcii în Ucraina complică situația.