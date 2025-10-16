Europa și-a stabilit ținta pentru „zidul anti-drone”, dar un general francez are mari îndoieli că va funcționa

Un soldat al armatei germane (Bundeswehr) demonstrează utilizarea unui dispozitiv portabil de bruiaj pentru drone HP 47 în timpul unui exercițiu de apărare împotriva dronelor, în Hamburg, pe 26 septembrie 2025. FOTO: Tobias SCHWARZ / AFP / Profimedia

Comisia Europeană dorește ca așa-numitul „zid anti-drone” din estul Europei să fie deplin operațional până la sfârșitul anului 2027, iar un sistem de supraveghere pe flancul estic un an mai târziu, conform unei foi de parcurs prezentate joi ca parte a unei campanii de consolidare a apărării europene până în 2030, informează agențiile Reuters și EFE.

Bruxellesul își motivează propunerile, incluse într-o „foaie de parcurs” a politicii de apărare a UE, prin temerile alimentate de războiul din Ucraina că Rusia ar putea ataca un membru al blocului comunitar în următorii ani și prin apelurile președintelui american Donald Trump către UE de a face mai mult pentru propria sa securitate.

„Pericolul nu va dispărea nici măcar atunci când se va termina războiul în Ucraina. Este clar că trebuie să ne consolidăm apărarea în fața Rusiei”, a susținut șefa diplomației UE, estona Kaja Kallas, potrivit Agerpres.

Comisia consideră că, dintre propunerile sale, două „proiecte emblematice” sunt deosebit de urgente, respectiv „zidul anti-drone”, redenumit acum „European Drone Defence Initiative” (Inițiativa europeană de apărare împotriva dronelor) și „Eastern Flank Watch”, care își propune să consolideze frontierele estice ale UE în spațiul terestru, aerian și maritim.

Bruxellesul și-a fixat drept obiectiv ca ambele proiecte să dispună de o capacitate inițială până la sfârșitul anului viitor, cel de apărare anti-dronă să fie deplin operațional un an mai târziu, iar cel de supraveghere a flancului estic la sfârșitul anului 2028.

Comisia Europeană a propus de asemenea un așa-numit scut aerian european (European Air Shield) ca soluție de apărare împotriva rachetelor și a altor ținte aeriene, precum și un scut spațial european „European Space Shield”, menit să protejeze instalațiile și serviciile spațiale.

Nu este însă clar în ce vor consta concret toate aceste inițiative, sub aspect tehnic, operațional, financiar etc. Sistemul de detectare a dronelor ar putea avea la bază instalații tereste sau amplasate pe sateliți. Liderii celor 27 de state membre ale UE vor decide dacă aprobă propunerile și vor conveni asupra conducerii proiectelor ce vor fi validate.

Foaia de parcurs propusă de Comisia Europeană urmărește de asemenea crearea unei „piețe autentice” pentru apărare în întreaga UE, cu standarde armonizate care să permită industriei militare să producă mai mult și mai rapid. Pentru a stimula investițiile militare, planul mai are în vedere simplificarea pieței europene a apărării, mobilizarea de finanțări publice și private și crearea unei zone de mobilitate militară până în 2027.

Comisia Europeană a inclus în aceeași foaie de parcurs și menținerea sprijinului „ferm” pentru Ucraina în războiul cu Rusia. Aplicarea acestei foi de parcurs „ne va consolida industriile de apărare, va accelera producția și va menține sprijinul nostru de lungă durată pentru Ucraina”, a estimat într-un comunicat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Acum, dronele sunt cele care prevalează asupra apărării”

Comentând propunerile Bruxellesului, comandantul forțelor terestre franceze, generalul Pierre Schill, a atras atenția că relevanța „zidului anti-drone” rămâne să fie demonstrată și a subliniat că nu există o „soluție universală” împotriva dronelor.

Această inițiativă are meritul de a evidenția o „voință clară (a europenilor) de a răspunde potențialelor atacuri și amenințări”, dar „relevanța acestui demers va fi judecată în funcție de detalii și de viteza de desfășurare”, explică generalul francez, potrivit AFP, el avertizând că încă sunt multe întrebări fără răspuns legate de așa-numitul zid anti-drone.

„Va fi un zid etanș de-a lungul miilor de kilometri ai frontierei (de est a) NATO? Va combina mijloacele de detectare cu cele de distrugere în profunzime? Va fi concentrat pe anumite puncte?”, a enunțat el câteva dintre aceste întrebări.

Privind în ansamblu, „apărarea exclusiv printr-un zid este sortită eșecului, întrucât lasă atacatorului inițiativa și îl obligă pe cel aflat în defensivă să fie puternic peste tot”, explică de asemenea comandantul forțelor terestre franceze.

Dacă „în vechea bătălie a sabiei și armurii, sabia era în avantaj, acum dronele sunt cele care prevalează asupra apărării. Nu am găsit soluția perfectă împotriva dronelor, aceasta este o realitate”, așadar răspunsul nu poate fi un singur instrument, ci mai degrabă o combinație de mijloace, precum lasere, drone interceptoare și chiar echipamente de război electronic pentru bruiaj, a concluzionat generalul francez.