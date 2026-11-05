Europa trebuie să își facă rezerve de materii prime critice, spune cancelarul german Friedrich Merz

Europa trebuie să își constituie rezerve de materii prime critice pentru a-și reduce dependența de țările care domină extracția și procesarea acestora, a declarat joi cancelarul german Friedrich Merz, conform Reuters.

„Fără materii prime critice nu ar exista baterii, motoare electrice de înaltă performanță, semiconductori moderni și multe alte tehnologii de care economiile noastre vor depinde în viitor”, a declarat Merz la o conferință economică organizată la Berlin.

„Statul trebuie să contribuie la diversificarea surselor de aprovizionare, să consolideze reciclarea și economia circulară și – aceasta este o propunere foarte concretă pe care o fac – să constituie rezerve strategice la Bruxelles, la nivel european”, a declarat Merz.

Uniunea Europeană, la fel ca alte mari economii occidentale, depinde în mare măsură de China pentru aprovizionarea cu minerale critice și componente precum bateriile și pământurile rare, utilizate în industria de apărare, aeronautică, auto și în sectorul energiilor regenerabile.