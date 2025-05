Eurovision 2025. Concursul începe fără România și Republica Moldova. Unde se vede concursul

Concursul Eurovision 2025 începe marți cu prima semifinală. Casele de pariuri îi dau favoriţi pe reprezentanții Suediei. TVR nu va difuza ediția din acest an, însă fanii pot urmări competiția online.

Unde se transmite Eurovision 2025

În 2025, are loc a 69-a ediție a concursului muzical Eurovision. Marea Finală a Eurovision 2025 va avea loc la St. Jakobshalle, Basel, sâmbătă, 17 mai, iar semifinalele au loc marți și joi, pe 13 și 15 mai, potrivit Agerpres.

Dintre cei 37 de participanți, 31 vor concura în semifinale, marți și joi, primii 10 din fiecare grupă calificându-se pentru Marea Finală de sâmbătă, 17 mai, pe baza voturilor publicului.

Ceilalți cinci participanți din Franța, Germania, Italia, Spania și Regatul Unit sunt precalificați pentru Marea Finală, alături de organizator – SRG SSR din Elveția – care a fost tras la sorți pentru a concura pe locul 19 în ordinea de desfășurare.

România și Republica Moldova nu vor participa la ediția din acest an. Theodor Andrei a reprezentat România la Eurovision 2023 cu piesa ‘D.G.T. (Off and on)’, ratând calificare în marea finală.

Cea mai bună clasare a țării noastre a fost la ediția din 2005, când Luminița Anghel și Sistem au încheiat glorios spectacolul desfășurat la Kiev pe locul al treilea cu piesa „Let me try”.

Deși postul public de televiziune nu va transmite evenimentul, evoluțiile participanților pot fi urmărite pe contul de YouTube al Eurovision.

Eurovision 2025. La ce oră începe prima semifinală

Prima semifinală a concursului Eurovision de marţi seară va fi un test decisiv pentru Suedia şi iubitorii de saună ai trupei KAJ. Casele de pariuri îi dau favoriţi, dar cei care vor vota au ultimul cuvânt, potrivit AFP, citată de News.ro.

Cântăreţii finlandezi din minoritatea vorbitoare de suedeză se află de departe în fruntea pariurilor, cu 41% şanse de victorie, iar avansul lor s-a consolidat în ultimele zile.

Artişti reprezentând 15 ţări vor intra în cursă marţi, de la ora 22:00, ora României. Doar 10 vor merge în finala concursului din 17 mai.

KAJ, de la Kevin Holmstrom, Axel Ahman şi Jakob Norrgard, speră că melodia lor „Bara bada bastu” („Fă o saună”) va stârni râsul publicului. „Suntem încântaţi că această echipă de saună este apreciată. Am văzut o mulţime de oameni învăţând dansul”, spune Kevin Holmstrom.

Austriacul JJ ocupă locul al doilea în pronosticuri cu al său „Wasted Love”. El are 19% şanse de a câştiga, potrivit cotelor Eurovision.

Participanții din prima semifinală pot fi ascultați aici.

Eurovision 2025. Pe cine mizează casele de pariuri

Piesa este în linia „The Code” a lui Nemo, care a câştigat concursul anul trecut, alternând între voce lirică şi ritmuri moderne.

16 artişti vor lua parte la a doua semifinală de joi, dintre care zece se vor califica. Artiștii pot fi ascultați aici.

Alături de cei cinci sponsori principali ai Eurovision (Marea Britanie, Franţa, Germania, Italia şi Spania), Elveţia, ţara gazdă, avansează automat în finală. Prin urmare, 26 de echipe vor participa sâmbătă seara.

Dintre „Big 5”, franţuzoaica Louane este cel mai bine plasată cu piesa sa „Maman”. Se află pe locul al treilea, cu 6% şanse de câştig, conform bookmakerilor.

Casele de pariuri plasează Suedia, Estonia, Ucraina, Olanda, Albania şi Cipru printre favoritele la calificarea în prima rundă a competiției.

Eurovision 2025. Tensiuni din cauza participării Israelului

Trupa islandeză VAEB – fraţii Matthias şi Halfdan Matthiasson – speră să se califice în finală cu piesa lor „ROA”.

Printre concurenţii de marţi se numără şi poloneza Justyna Steczkowska, 52 de ani, care a participat la Eurovision 1995, şi estonianul Tommy Cash, cu piesa „Espresso Macchiato”.

Săptămâna Eurovision a început duminică cu o paradă de deschidere marcată de manifestaţii împotriva participării Israelului.

Organizatorii au estimat că 100.000 de persoane s-au adunat de-a lungul traseului de 1,3 kilometri al „covorului turcoaz” pentru a-i urmări pe concurenţi defilând prin centrul istoric al oraşului Basel la bordul unor tramvaie de epocă.

Televiziunea publică din Israel a depus o plângere la poliţie în legătură cu un protestatar care părea să facă un gest de tăiere a gâtului către tramvaiul în care se afla concurenta israeliană Yuval Raphael, cotată cu șansa a patra de a câștiga concursul.