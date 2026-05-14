ÎN SCURT TIMP Eurovision 2026, semifinala 2. Mesajul Alexandrei Căpitănescu înaintea apariției de pe scenă / Țările care se bat pentru un loc în finală

Eurovision 2026, semifinala 2. Mesajul Alexandrei Căpitănescu înaintea apariției de pe scenă / Țările care se bat pentru un loc în finală

Alexandra Căpitănescu, la repetiția finală la Wiener Stadthalle din Viena, Austria, la Eurovision 2026, pe 14 mai. FOTO: nearchos / SplashNews.com / Splash / Profimedia

România urcă în această seară pe scena din Viena, în cea de-a doua semifinală a concursului Eurovision 2026. Reprezentanta țării noastre, Alexandra Căpitănescu, care va cânta piesa „Choke Me”, va intra a treia în concurs.

Semifinala Eurovision 2026 este transmisă în direct de TVR, de la ora 22:00.

Prima semifinală a Eurovision Song Contest 2026 a avut loc marți, iar 10 țări s-au calificat deja pentru finala concursului muzical. Marea finală are loc sâmbătă, 16 mai, și va reuni în total 25 de țări.

Principalii susţinători financiari ai Eurovision – Marea Britanie, Franţa, Germania şi Italia – au asigurat un loc în finală, alături de ţara gazdă, Austria.

România concurează acum în cea de-a doua semifinală a Eurovision 2026, desfășurată joi seară, cu numărul de concurs 03.

Reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, va urca pe scena Wiener Stadthalle din Viena alături de trupa sa și va interpreta piesa „Choke Me”.

A doua semifinală va începe la 22:00, ora României. Fiind a treia în concurs, Alexandra Căpitănescu este așteptată să urce pe scenă în jurul orei 22:10-22:15.

Mesajul transmis fanilor de Alexandra Căpitănescu, cu câteva ore înainte de semifinală

Cu câteva ore înainte să urce pe scenă, în cea de-a doua semifinală a Eurovision 2026, Alexandra Căpitănescu a transmis un mesaj video fanilor români, cărora le-a mulțumit pentru susținere și pentru faptul că au ales-o să reprezinte România în acest concurs muzical popular în Europa și nu numai.

Ce țări concurează în a doua semifinală Eurovision 2026

În cea de-a doua semifinală participă, în ordinea intrării pe scenă, Bulgaria, Azerbaijan, România, Luxemburg, Cehia, Armenia, Elveția, Cipru, Letonia, Danemarca, Australia, Ucraina, Albania, Malta și Norvegia.

Dintre cele 15 țări, doar 10 se vor califica în Marea Finală din 16 mai.

Bulgaria: Dara – „Bangaranga”

Azerbaidjan: Jiva – „Just Go”

România: Alexandra Căpitănescu – „Choke Me”

Luxemburg: Eva Marija – „Mother Nature”

Cehia: Daniel Zizka – „Crossroads”

Armenia: Simón – „Paloma Rumba”

Elveția: Veronica Fusaro – „Alice”

Cipru: Antigoni – „Jalla”

Letonia: Atvara – „Ēnā”

Danemarca: Søren Torpegaard Lund – „Før Vi Går Hjem”

Australia: Delta Goodrem – „Eclipse”

Ucraina: Leléka – „Ridnym”

Albania: Alis – „Nân”

Malta: Aidan – „Bella”

Norvegia: Jonas Lovv – „Ya Ya Ya”

În cadrul semifinalei a doua vor urca pe scenă și reprezentanții Franței, Marii Britanii și Austriei. Cele trei țări sunt calificate direct în Marea Finală, însă publicul din aceste țări poate vota în semifinala de joi, inclusiv pentru România.

Semifinala II și finala competiției vor fi transmise în direct de Televiziunea Română, pe TVR 1, în zilele de 14 şi 16 mai 2026, ora 22.00.

Cum poate vota publicul din România

Pentru a ajunge în marea finală din 16 mai, Alexandra Căpitănescu are nevoie de voturile românilor din străinătate.

Publicul din România își poate susține favoriții prin SMS sau online, însă, conform regulamentului Eurovision Song Contest, nu poate vota pentru reprezentantul propriei țări.

Pentru a vota, telespectatorii români trebuie să trimită un SMS la numărul 1399, cu numărul de concurs al piesei preferate. În semifinala II, publicul din România poate vota toate piesele cu numerele 01–15, cu excepția numărului 03, care aparține reprezentantei țării noastre. Costul unui vot este de 5,10 RON + TVA, la care se adaugă tariful standard al mesajului.

Votul online este disponibil pe platforma oficială Eurovision: ESC Vote.

Fiecare utilizator poate acorda maximum 10 voturi, distribuite unui singur concurent sau mai multor participanți.

Votul se deschide după ce a fost interpretată ultima piesă, iar publicul are la dispoziție mai puțin de 20 de minute pentru a face acest lucru.

Țările calificate după prima semifinală Eurovision 2026



Competiţia muzicală a început pe 12 mai, când au fost desemnaţi primii finalişti. Aceştia sunt Grecia, Finlanda, Belgia, Suedia, Moldova, Israel, Serbia, Croaţia, Lituania şi Polonia.

Astfel, 10 țări s-au calificat pentru finala concursului Eurovision după prima semifinală de marți, alte cinci fiind eliminate după voturile publicului și juriilor naționale.

Cei 10 concurenți care s-au calificat în prima semifinală:

Grecia: Akylas, „Ferto”

Finlanda: Linda Lampenius și Pete Parkkonen, „Liekinheitin”

Belgia: Essyla, „Dancing on the Ice”

Suedia: Felicia, „My System”

Republica Moldova: Satoshi, „Viva, Moldova!”

Israel: Noam Bettan, „Michelle”

Serbia: Lavina, „Kraj mene”

Croația: Lelek, „Andromeda”

Lituania: Lion Ceccah, „Solo quiero mas”

Polonia: Alicja, „Pray”.

Cine este Alexandra Căpitănescu

Alexandra Căpitănescu este câștigătoarea Selecției Naționale Eurovision 2026. Publicul larg a cunoscut-o în 2023, când a câștigat trofeul emisiunii „Vocea României”, după un parcurs care a convins atât juriul, cât și publicul.

„Absolventă a Facultății de Fizică și, în prezent, studentă la master în fizică medicală, Alexandra îmbină un profil academic atipic cu un parcurs artistic în plină dezvoltare, construindu-și identitatea muzicală în jurul autenticității și al expresiei directe. După câștigarea concursului de talente, artista și-a consolidat prezența pe scena muzicală prin lansări proprii și colaborări, dezvoltând un stil care combină sensibilitatea cu o energie scenică puternică”, potrivit unui comunicat al TVR.

Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la concursul Eurovision 2026, desfășurat la Viena. Credit foto: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

Piesa „Choke Me”, cu care va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2026, abordează, într-un limbaj metaforic, stările de presiune emoțională și blocaj interior.

„Titlul nu are un sens literal, ci descrie senzația de a fi copleșit de propriile gânduri, de frici sau de așteptări venite din exterior. Mesajul piesei este unul despre conștientizare și depășire: despre momentul în care alegi să îți înfrunți vulnerabilitățile, să îți accepți limitele și să îți regăsești echilibrul. În această construcție, fragilitatea nu este ascunsă, ci devine parte din forța de a merge mai departe”, a menționat TVR.

Eurovision 2026. Cine sunt favoriții

Principalii favoriți ai concursului Eurovision 2026 sunt reprezentanții Finlandei, Linda Lampenius și Peter Parkkonen, cu piesa „Liekinheitin”.

După mai mulți ani de absență, România este creditată cu un loc în finală. În sondajele fanilor Eurovision, piesa Alexandrei Căpitănescu se numără printre favoritele publicului. La casele de pariuri este cotată ca fiind a opta favorită la câștigarea trofeului.

Concursul Eurovision, afectat în acest an de cel mai amplu boicot din istoria sa

După ce competiţia de anul trecut, organizată de Elveţia, a fost vizionată de 166 de milioane de telespectatori, organizatorii speră la un rezultat la fel de bun și la actuala ediţie Eurovision, zguduită de cel mai important boicot din istoria sa din cauza participării Israelului.

Din cauza participării Israelului, cinci ţări – Spania, Olanda, Irlanda, Islanda şi Slovenia – s-au retras în acest an din cel mai mare eveniment muzical televizat şi transmis în direct din lume. Ele îi reproşează Israelului comportamentul avut în războiul din Fâşia Gaza, declanşat în semn de represalii după atacul comis pe 7 octombrie 2023 de organizaţia palestiniană teroristă Hamas pe teritoriul său.

Marţi, activişti pro-palestinieni au depus sicrie în centrul Vienei pentru a protesta astfel faţă de participarea Israelului.

Alte manifestaţii sunt prevăzute în capitala Austriei până la finala concursului Eurovision, care va avea loc sâmbătă seară.