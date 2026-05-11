După boicot, Eurovision 2026 se confruntă cu o altă mare provocare

Alexandra Capitănescu, reprezentanta României la Eurovision 2026, la Viena, pe 10 mai 2026. FOTO: Jessica Gow/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Concursul Eurovision de săptămâna aceasta, deja afectat de boicoturile anunțate din cauza participării Israelului, se confruntă și cu punerea la încercare a noilor reguli care vizează votul din partea publicului, introduse pentru a răspunde plângerilor privind capacitatea Israelului de a mobiliza voturi în favoarea lui la ultima ediție a concursului, cea din 2025, scrie Reuters.

Concursul, o sărbătoare a muzicii pop și a excentricității, ajuns acum la cea de-a 70-a ediție, nu este străin de disputele privind rezultatele votului și rivalitățile dintre posturile naționale de televiziune ale țărilor participante.

Organizatorul întrecerii muzicale, Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU), a introdus noi reglementări care vizează ediția din 2026, pentru a descuraja statele și alte părți terțe de la „campanii de promovare disproporționate”, după ce mai mulți radiodifuzori și-au exprimat îngrijorarea cu privire la rezultat, invocând performanța neobișnuit de puternică a Israelului la votul publicului de anul trecut.

„Marketing disproporționat”

Israelul – care susține că respectă regulile – a obținut, din punctele sale totale, 83% de la public pentru piesa „New Day Will Rise” și s-a clasat pe locul al doilea în clasamentul general. Câștigătorul de anul trecut, piesa „Wasted Love” a Austriei, a obținut doar 41% din voturile sale de la public și a trebuit să se bazeze pe sprijinul juriilor naționale pentru a se propulsa în fruntea clasamentului.

Postările și fotografiile de pe contul Israelului de pe rețeaua de socializare X, administrat de Ministerul Afacerilor Externe al Israelului și care au fost publicate în ziua în care Israelul a concurat în semifinala de anul trecut, îi încurajau pe oameni să voteze pentru cântărețul Yuval Raphael, adăugând că „puteți vota de până la 20 de ori”.

„Anul trecut am observat o serie de acțiuni pe care le-am putea descrie drept activități de marketing și promovare disproporționate, care ni s-au părut în contradicție cu natura emisiunii, așa că am stabilit câteva reguli în acest sens”, a declarat, pentru agenția de presă internațională citată, Martin Green, directorul Concursului Muzical Eurovision (ESC), fără a face referire directă la postările respective.

O altă modificare a regulilor este aceea de a permite fiecărui telespectator – identificat prin metoda de plată – să acorde doar 10 voturi pentru melodiile preferate, jumătate din cele 20 permise anul trecut.

Sâmbătă, Green a declarat că a adresat postului național de televiziune din Israel, KAN, un avertisment oficial cu privire la videourile postate online de către participantul său din acest an, Noam Bettan, care conțineau instrucțiuni de a „vota de 10 ori pentru Israel”.

Solicitarea directă a 10 voturi pentru o piesă nu este în conformitate cu regulile ESC sau cu spiritul competiției, a afirmat acesta.

Israelul, care a afirmat adesea că se confruntă cu o campanie globală de denigrare, în special după izbucnirea războiului din Fâșia Gaza, nu a răspuns direct unei întrebări privind eforturile sale de promovare de anul trecut.

Răspunzând la avertismentul privind videoclipurile referitoare la Noam Bettan, KAN a transmis că „respectă toate regulile EBU”.

„Problema în cauză se referă la o inițiativă independentă desfășurată de echipa personală, apropiată artistului, fără nicio finanțare interzisă, similară cu activitățile desfășurate și de alți concurenți”, a adăugat KAN.

„Suntem Jocurile Olimpice ale Muzicii”

Acest episod evidențiază provocările cu care se confruntă concursul pe măsură ce își adaptează limitele în cadrul a ceea ce EBU descrie drept cea mai mare și mai complexă operațiune de votare televizată din lume.

„Toate țările își roagă cetățenii, în special (cetățenii din) diaspora – pentru că, desigur, nu poți vota pentru propria ta țară în propria țară – să le susțină. Este un sport. Suntem Jocurile Olimpice ale muzicii, așa că nu este nimic neobișnuit în asta”, a declarat vineri Green, într-un interviu.

EBU a precizat că încurajează publicul să-și împartă voturile între mai multe melodii. De asemenea, a introdus măsuri de siguranță pentru prevenirea fraudelor.

Publicul va avea în continuare posibilitatea să se înregistreze de trei ori folosind fiecare dintre cele trei modalități de plată permise – online, prin SMS și prin telefon – și să ajungă să exprime 30 de voturi.

Însă niciun sistem nu este perfect și există avantaje în împărțirea voturilor, a spus Juan Moreno-Ternero, profesor de economie la Universitatea Pablo de Olavide din Sevilla, Spania, care a publicat în 2022 o lucrare academică despre maniera de vot de la Eurovision.

„Întotdeauna poți găsi argumente pro și contra pentru aproape orice protocol”, a adăugat el. „Toate regulile de votare, indiferent de natura lor, sunt susceptibile de manipulare”, a avertizat profesorul.

Boicot

Televiziunile publice din Spania, Irlanda și Slovenia, trei dintre țările care s-au retras din Concursul Muzical Eurovision, au reconfirmat luni că nu vor difuza ediția aniversară a competiției pe care o boicotează din cauza participării Israelului, a relatat anterio AFP.

Cele trei state, alături de Olanda și Islanda, au decis să nu participe la ediția din 2026, care se desfășoară în această săptămână la Viena.

„În loc de circul Eurovision, programul național de televiziune va fi colorat de seria tematică «Vocea Palestinei», a anunțat televiziunea slovenă RTV.

Joi, când va avea loc a doua semifinală a Eurovision 2026, postul irlandez RTE va difuza emisiunea „The End of the World with Beanz”, în care câștigătoarea Eurovision din 1993, Niamh Kavanagh, experimentează viața păstorilor de reni din Norvegia.

În timpul finalei Eurovision, televiziunea va difuza un episod cu tematică Eurovision din „Father Ted”, un popular sitcom irlandez din anii 1990.

Tot atunci, postul spaniol RTVE va difuza „Casa Muzicii”, pe care o descrie într-un comunicat oficial drept o versiune serial a emisiunii sale muzicale speciale din noaptea de Revelion.

În schimb, televiziunile publice din Norvegia și Islanda vor transmite Eurovision chiar dacă țările s-au retras din concurs.

La Eurovision 2026, a 70-a ediție a concursului muzical european, vor participa 35 de țări. Este cel mai mic număr de la extinderea formatului, în 2004, ca urmare a celor cinci retrageri.

„Choke me”, reprezentanta României

Alexandra Căpitănescu și colegii ei de trupă, care vor reprezenta România cu melodia „Choke me”, vor cânta în a doua semifinală, joi, 14 mai. Prima are loc marți, iar marea finală se va desfășura sâmbătă, 16 mai.

Alexandra Căpitănescu Artista a spus despre piesa ei, „Choke Me”, care a stârnit controverse, că este „un manifest personal”. „Este o poveste foarte sinceră, despre echilibrul fragil dintre cădere și revenire”, a declarat pentru HotNews reprezentanta României la Eurovision 2026.

