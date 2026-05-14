Eurovision 2026: Care sunt favoritele din semifinala unde concurează și România

Repetiție pentru a doua semifinală Eurovision, de pe 14 mai 2026. Foto: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Cincisprezece țări, printre care și România, vor încerca să se califice în finala Eurovision 2026, în cadrul celei de-a doua semifinale a celebrului muzical care are loc în capitala austriacă Viena în Austria.

Dintre acestea, Danemarca și Australia se numără printre favoritele la calificare, potrivit France Presse.

Danezul Søren Torpegaard Lund, în vârstă de 27 de ani, propune cu „Før vi går hjem” („Înainte de a pleca acasă”) un titlu pop cu influențe electro, susținut de efecte vizuale de clubbing.

„Sunt un mare fan al concursului încă din copilărie. Așadar, este incredibil pentru mine să fiu aici astăzi”, a declarat el pentru AFP duminică.

Australia, care participă la Eurovision pe bază de invitație din 2015, a trimis o artistă recunoscută, Delta Goodrem, în vârstă de 41 de ani, cu peste nouă milioane de albume vândute la activ, care concurează cu balada „Eclipse”.

Aceste două țări speră să se regăsească în marea finală alături de alte favorite precum Finlanda, Grecia sau Israel, calificate după prima semifinală a Eurovision 2026, care a avut loc marți.

Monroe, candidata Franței, se numără, de asemenea, printre artiștii considerați că au cele mai mari șanse de a-i succeda austriacului JJ, care a câștigat Eurovision 2025, cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a celui mai mare concurs de muzică din lume.

Cântăreața va dezvălui joi publicului larg scenografia piesei sale „Regarde!”, care îmbină popul cu arii de operă.

Dar, la fel ca în cazul reprezentanților Germaniei și Regatului Unit, principalii contribuabili financiari, locul ei în finală este garantat. În calitate de țară gazdă, Austria se bucură, de asemenea, de acest privilegiu în acest an.

România, Malta, Ucraina, Cipru sau Republica Cehă pot spera să obțină suficiente puncte pentru a trece mai departe, spre deosebire de Armenia sau Azerbaidjan, potrivit cotelor la pariurile online, notează France Presse, care spune că nici Veronica Fusaro, reprezentanta Elveției, nu se află într-o poziție favorabilă pentru calificare.

România intră astăzi în cea de-a doua semifinală a Eurovision 2026 cu Alexandra Căpitănescu, care va urca joi seară pe scena Wiener Stadthalle din Viena alături de trupa sa și va interpreta piesa „Choke Me”. Țara noastră este pe poziția 3, în ordinea intrării în concurs. Semifinala este transmisă în direct de TVR.