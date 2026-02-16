Eurovision România 2026. Lista completă a celor 12 piese după votul publicului

Conferință de presă cu ocazia unei actualizări ORF privind cea de-a 70-a ediție a Concursului Eurovision de la Viena, care va avea loc în perioada 12-16 mai 2026. FOTO: Isabelle Ouvrard / imago stock and people / Profimedia

Din 100 de piese înscrise pentru selecția națională a concursului Eurovision 2026, juriul a ales încă de săptămâna trecută 10 melodii. Organizatorii au decis duminică să suplimenteze etapa finală cu încă două locuri, în funcție de preferințele publicului.

Antonio Pican, cu piesa „Humans”, și Wrs, cu piesa „All The Way”, au primit câte un wild card din partea publicului pentru finala Eurovision România, a transmis televiziunea publică.

Cele două melodii au înregistrat cele mai multe vizualizări pe canalul oficial de YouTube al TVR, la o diferență considerabilă față de celelalte trei rămase în cursa pentru calificarea în finală.

Interesul ridicat al fanilor pentru cele două piese și dorința de a oferi șansa de a reprezenta România la Eurovision celor care s-au detașat atât în preferințele juriului, cât și ale publicului sunt argumentele care au convins organizatorii să suplimenteze locurile din finală cu încă un wild card, potrivit TVR, citat de Agerpres.

Cele cinci piese eligibile pentru a completa lineup-ul finalei au fost Alexa & Aria Moon – „iELE”, Antonio Pican – „Humans”, Bogdan Medvedi – „Broken Heart”, Impact – „Bengalo” și Wrs – „All The Way”.

Eurovision România 2026. Cele 12 piese din finala națională

Alejandro Zandes & Emil Rengle – „Bailando Solo”

Alexandra Căpitănescu – „Choke Me”

Antonio Pican – „Humans”

Edward Maya x LavBbe x Costi – „Everybody Needs Somebody”

Emy Alupei – „Tili Bom”

HVNDS – „HVNDS – DOR”

Monica Odagiu – „Fereastră Pentru Un Orb”

Olivia Addams – „Croco”

Robert Lukian – „Fire to the lies”

Vanu – „Therapy Enemy”

Wrs – „All The Way”

Yguana – „Happy Birthday”

Eurovision România 2026. Când va avea loc finala națională

Marea Finală va avea loc în studiourile TVR, pe 4 martie, când juriul va alege reprezentantul României la Eurovision 2026.

În finala Selecției Naționale, publicul ar putea fi din nou implicat în alegerea reprezentantului României la concursul internațional: numărul de vizualizări acumulat de fiecare piesă finalistă în playlistul publicat pe 15 februarie va constitui un element de departajare în caz de balotaj.

Eurovision 2026 va avea loc în luna mai

Ediția din 2026 a Eurovision Song Contest se va desfășura la Viena – pe 12 și 14 mai, semifinalele, iar marea finală pe 16 mai. Reprezentantul țării noastre va cânta în prima parte a celei de-a doua semifinale, în 14 mai.

Alături de România, la concurs s-au mai înscris 34 de țări: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Georgia, Germania, Grecia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, San Marino, Serbia, Suedia, Elveția, Ucraina și Marea Britanie.