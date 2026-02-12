VIDEO Cele 10 piese din finala națională a Eurovision. A 11-a va fi aleasă de fani

Juriul a ales cele 10 piese care vor intra în finala Selecției Naționale pentru Concursul Muzical Eurovision 2026, iar duminică va fi anunțată și a 11-a finalistă, pe baza unui wild card din partea publicului.

Cele 10 piese din finală au fost alese după trei zile de audiții, potrivit Radio Rador România.

Alejandro Zandes & Emil Rengle – „Bailando Solo”

Alexandra Căpitănescu – „Choke Me”

Edward Maya x LavBbe x Costi – „Everybody Needs Somebody”

Emy Alupei – „Tili Bom”

HVNDS – „HVNDS – DOR”

Monica Odagiu – „Fereastră Pentru Un Orb”

Olivia Addams – „Croco”

Robert Lukian – „Fire to the lies”

Vanu – „Therapy Enemy”

Yguana – „Happy Birthday”

Fanii vor alege a 11-a piesă din finala națională

Cele cinci piese care s-au clasat pe locurile 11-15 în urma audițiilor încă se mai pot califica în finală, printr-o procedură separată, denumită „Wild Card din partea publicului”.

Astfel, fanii vor alege a 11-a melodie care va intra în finala națională din 4 martie, dintre următoarele cinci:

Alexa & Aria Moon – „iELE”

Antonio Pican – „Humans”

Bogdan Medvedi – „Broken Heart”

Impact – „Bengalo”

Wrs – „All The Way”

Eurovision 2026 va avea loc în luna mai

Ediția din 2026 a Eurovision Song Contest se va desfășura la Viena – pe 12 și 14 mai, semifinalele, iar marea finală pe 16 mai. Reprezentantul țării noastre va cânta în prima parte a celei de-a doua semifinale, în 14 mai.

Alături de România, la concurs s-au mai înscris 34 de țări: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Georgia, Germania, Grecia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, San Marino, Serbia, Suedia, Elveția, Ucraina și Marea Britanie.