Eurovision va avea două ediții în 2026. Anunț surpriză al organizatorilor

Cunoscut pentru costumele sale de scenă strălucitoare și pentru spectacolele uneori extravagante, concursul Eurovision se va lansa și în Asia chiar de anul acesta, anunță BBC.

Radiodifuzori din 10 țări din regiune, inclusiv Coreea de Sud, Thailanda și Filipine, au confirmat că vor participa. Potrivit site-ului concursului, care enumeră țările participante, urmează „și altele”.

Aceste țări își vor organiza mai întâi propriile selecții naționale înainte de marea finală de la Bangkok, care va fi transmisă în direct pe 14 noiembrie.

Organizat pentru prima dată în 1956, Eurovision a devenit cea mai longevivă competiție muzicală internațională din lume.

Cum anul 2026 marchează cea de-a 70-a aniversare, a părut „deosebit de semnificativ să deschidem acest nou capitol alături de Asia, o regiune bogată în cultură, creativitate și talent”, a declarat într-un comunicat Martin Green, directorul concursului Eurovision Song Contest.

Ideea unei versiuni asiatice a Eurovision, care își va păstra numele original și nu va merge pe varianta „Asiavision”, a generat deja entuziasm pe rețelele sociale.

„Filipinele vor câștiga în fiecare an”, afirmă mesaj publicat pe rețeaua „X”, în timp ce un alt utilizator se întreabă de ce țări importante din Asia precum China și Japonia nu fac încă parte din competiție.

În prezent, cele 10 țări participante sunt Bangladesh, Bhutan, Cambodgia, Laos, Malaezia, Nepal, Filipine, Coreea de Sud, Thailanda și Vietnam.

Eurovision a încercat anterior să se lanseze în SUA

Aceasta nu este prima dată când Eurovision încearcă să se extindă dincolo de continentul european.

În 2022 a fost organizat American Song Contest, care a inclus reprezentanți din toate cele 50 de state ale Statele Unite. Cu toate acestea, această ediție americană, prezentată de Snoop Dogg și Kelly Clarkson, a avut audiențe slabe și nu a fost reînnoită pentru un al doilea an.

Se pare că organizatorii speră ca o competiție asiatică să aibă mai mult succes. La urma urmei, aceasta este o regiune care iubește cu adevărat muzica, după cum subliniază BBC.

Creșterea veniturilor, dezvoltarea rețelelor sociale și tinerii care adoră K-pop și karaoke au contribuit de-a lungul anilor la dezvoltarea industriei muzicale din Asia. Marile case de discuri globale au investit de asemenea pe continent, iar numărul colaborărilor dintre artiști asiatici și nume occidentale a crescut.

Un Eurovision cu K-pop în Asia?

Cel mai celebru export de cultură pop al regiunii este, fără îndoială, K-pop-ul, care cucerește lumea după ce a dominat piețele asiatice timp de decenii.

Dar aceasta este departe de a fi singura ofertă.

În Thailanda există T-Wind, echivalentul local al fenomenului K-Wave. Și, desigur, există Bollywood, deși India nu și-a confirmat participarea la Eurovision Asia.

Ca regulă generală, piesele interpretate la Eurovision trebuie să fie originale, iar vocile principale să fie cântate live. Apoi, interpreții sunt votați de experți în muzică și de fani.

Nu este clar dacă aceleași reguli se vor aplica și pentru ediția asiatică, dar site-ul evenimentului afirmă că „fiecare vot va conta” și promite că acest concurs va fi „o celebrare a muzicii pop originale”.

Participanții la ediția din acest an sunt fără îndoială conștienți că Eurovision a propulsat carierele unora dintre cele mai faimoase nume din lume, de la trupa suedeză ABBA până la cântăreața canadiană Celine Dion, care a reprezentat Elveția în 1988.

Și, în ciuda vechimii sale, Eurovision rămâne un eveniment anual extrem de popular. Aproximativ 163 de milioane de oameni au urmărit ediția de anul trecut, care a oferit piese variind de la hituri exuberante la balade pline de emoție.

Ediția de anul acesta a Eurovision „Europa” va avea loc în luna mai la Viena, România urmând să fie reprezentată de Alexandra Căpitănescu cu piesa „Choke Me”.