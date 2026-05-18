Eurovisionul, vizat de sute de atacuri cibenetice. Reacția autorităților austriece

Ediția din 2026 a Eurovision 2026 s-a desfășurat la Viena. Credit: Tobias SCHWARZ / AFP / Profimedia

Poliţia din Austria a înregistrat circa 500 de atacuri cibernetice asupra concursului muzical Eurovision, desfăşurat la Viena, au spus luni autorităţile, potrivit DPA, preluată de Agerpres.

Michael Takacs, comandantul poliţiei federale din Austria, a spus că tentativele de sabotaj cibernetic au fost dejucate. Atacurile au vizat nu doar site-ul Eurovision, ci şi sistemele pentru controlul accesului pe arena care a găzduit evenimentul.

Autorii atacurilor au încercat să perturbe, să încetinească sau să dezactiveze sistemele, a spus Takacs cu prilejul unei conferinţe de presă, adăugând că nu sunt disponibile detalii despre făptaşi şi despre motivele acestora.

Ministrul de Interne, Gerhard Karner, a spus că obiectivul forţelor de ordine a fost de a asigura desfăşurarea unui eveniment sigur şi paşnic. „Am reuşit”, a spus el, menţionând că nu au fost raportate incidente grave în timpul spectacolelor în direct, proiecţiilor pentru public şi demonstraţiilor conexe.

Jörg Leichtfried, secretar de stat în Ministerul de Interne din Austria, a spus că autorităţile au monitorizat îndeaproape ameninţările potenţiale din partea extremiştilor islamişti şi a grupurilor violente care au legături cu Iranul.

Circa 3.500 de poliţişti austrieci au fost mobilizaţi pe durata ultimei săptămâni a concursului în Viena, sprijiniţi de unităţi speciale din regiunea germană Bavaria, au spus oficialii.

Serviciile de securitate internă au monitorizat totodată activitatea din social media, unde, potrivit lui Leichtfried, a fost observată o creştere a „polarizării şi radicalizării”.

Concursul Eurovision a fost marcat şi de câteva proteste, majoritatea împotriva participării Israelului.

Cu puţin timp înaintea finalei de sâmbătă, în urma căreia Bulgaria a fost desemnată câştigătoarea ediţiei de anul acesta, 14 activişti pro-palestinieni mascaţi au fost reţinuţi pentru că nu au oprit protestul lor, paşnic, dar neautorizat, atunci când poliţiştii le-au cerut asta.

În total 16 arestări au fost operate în legătură cu Eurovisionul, inclusiv o persoană care a încercat să escaladeze o barieră instalată în jurul arenei.