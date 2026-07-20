Evacuări pe Riviera Franceză din cauza unui incendiu de vegetație: „S-a extins rapid”

Un incendiu de vegetație a amenințat duminică mai multe localități de pe coasta mediteraneană a Franței, în apropiere de Fréjus, punând în pericol locuințe și determinând evacuarea mai multor sate, au declarat autoritățile locale citate de The Independent. Vânturile puternice și condițiile severe de secetă au alimentat răspândirea rapidă a flăcărilor.

„Incendiul s-a extins extrem de rapid în contextul acestui val de căldură și al secetei extreme”, a declarat prefectul local Simon Babre pentru BFM TV.

Potrivit prefecturii, incendiul mistuise aproximativ 180 de hectare până duminică noaptea.

Imaginile au arătat flăcări uriașe înaintând în spatele vilelor de pe versanți, tipice pentru Riviera Franceză, în timp ce coloane dense de fum negru se ridicau deasupra pădurilor de pini și chiparoși. Circulația trenurilor între portul mediteranean Toulon și localitatea Les Arcs a fost suspendată din cauza incendiului.

FEUX DE FORÊT : L'incendie qui s'est déclaré hier dans les communes de Taradeau et Les Arcs, dans le Var, a parcouru 200 hectares et 10 maisons sont totalement détruites. "Le feu ne progresse plus" ce matin, annonce la préfecture et les sapeurs-pompiers espèrent "fixer très… pic.twitter.com/9sX7YBWV4t — Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 20, 2026

Spania se confruntă la rândul ei la noi incendii de vegetație

În alte părți ale Europei, agenția meteorologică a Spaniei (AEMET) a avertizat că temperaturile vor începe din nou să crească în weekend, cu maxime care ar putea ajunge la 42–44°C în unele zone din Andaluzia și La Mancha în cursul săptămânii viitoare.

Meteorologii au avertizat, de asemenea, asupra unui risc extrem de incendii de vegetație, pe măsură ce aerul fierbinte și uscat din Africa de Nord avansează peste mare parte a țării.

Pompierii se luptau, de asemenea, cu incendii de vegetație în apropiere de Madrid și în provincia Guadalajara, unde au ars aproximativ 1.500 de hectare, iar o tabără de vară a fost evacuată preventiv.

Cu o săptămână în urmă, unul dintre cele mai grave incendii de vegetație din istoria Spaniei a provocat moartea a cel puțin 13 persoane, majoritatea cetățeni străini, în provincia Almería din sudul țării.

Alertă maximă la Atena din cazua riscului incendiilor de vegetație

În zona metropolitană a Atenei, autoritățile din Grecia au instituit stare de alertă maximă din cauza riscului de incendii de vegetație. Drone echipate cu camere cu termoviziune au patrulat deasupra pădurilor, iar tunuri cu apă au fost amplasate în apropierea campingurilor.

Organizația Meteorologică Mondială a avertizat luna trecută că temperaturile record care au afectat Europa Occidentală timp de peste o săptămână, la sfârșitul lunii iunie, vor amplifica riscul incendiilor de vegetație, având în vedere prognozele care indică temperaturi ridicate persistente, umiditate foarte scăzută și vegetație uscată.

La începutul acestei luni, Organizația Mondială a Sănătății a avertizat că Europa s-ar putea confrunta cu „mai multe săptămâni mortale” din cauza unor noi valuri de căldură care se formează deasupra Oceanului Atlantic.

Oamenii de știință care monitorizează așa-numitele „decese în exces” au declarat că, în timpul valului de căldură care a traversat Europa și Marea Britanie la sfârșitul lunii iunie, au fost înregistrate mii de decese suplimentare decât în mod obișnuit.