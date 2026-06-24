Evaluare Națională 2026: Elevii de clasa a VIII-a susțin astăzi proba la Matematică

Simularea îi ajută să se familiarizeze cu atmosfera de examen: programul, regulile, timpul limitat și modul de redactare a lucrării. FOTO: Shutterstock

Evaluarea Națională 2026 pentru absolvenții clasei a VIII-a continuă miercuri, 24 iunie, cu proba scrisă la Matematică. Peste 148.000 de absolvenți ai clasei a VIII-a s-au înscris la examenul de Evaluare Națională 2026. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie.

Evaluarea Națională 2026 se desfășoară în perioada 22-26 iunie și este susținută de elevii care termină clasa a VIII-a.

Evaluarea Națională 2026 continuă astăzi, cu proba la Matematică. Luni, 22 iunie, elevii au susținut prima probă, cea la Limba Română. Elevii care studiază în limbile minorităților naționale vor susține pe 26 iunie și examenul la limba maternă.

La ce oră începe examenul la Evaluarea Națională 2026

Elevii trebuie să fie prezenți în sălile de examen până la ora 8:30.

Accesul în săli este permis, de regulă, până la această oră, iar probele încep la ora 9:00. Din momentul distribuirii subiectelor, candidații au la dispoziție două ore pentru rezolvarea cerințelor.

Ce reguli trebuie să respecte elevii la examen, la Evaluare Națională 2026

Candidații trebuie să se prezinte la centrul de examen cu un act de identitate valabil. Accesul în săli este permis doar cu instrumente de scris și materiale aprobate de regulamentul examenului. La matematică este permisă folosirea creionului și a instrumentelor pentru desen geometric.

Telefoanele mobile, ceasurile inteligente, căștile și orice alte dispozitive electronice sunt interzise în sala de examen. De asemenea, elevii nu au voie să introducă materiale care ar putea fi folosite pentru rezolvarea subiectelor. Nerespectarea regulilor poate duce la eliminarea din examen.

Subiecte Matematică Evaluarea Națională 2026 – cum sunt structurate

Subiectele la Matematică Evaluarea Națională sunt, de regulă, structurate pe trei cerințe principale și includ exerciții de algebră, geometrie și probleme aplicate, formulate astfel încât să verifice înțelegerea noțiunilor de bază din programa școlară.

Potrivit modelului publicat de Ministerul Educației pe subiecte.edu.ro, proba la Matematică este alcătuită din trei subiecte și valorează 90 de puncte, la care se adaugă 10 puncte acordate din oficiu. Elevii au la dispoziție două ore pentru rezolvarea cerințelor.

Cum se afișează rezultatele la Evaluarea Națională 2026

Rezultatele sunt afișate anonimizat, pe baza codurilor individuale primite de candidați. După publicarea rezultatelor inițiale, elevii pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații dacă consideră că nota nu reflectă corect performanța lor.

Rezultatele finale vor fi publicate pe 8 iulie, după încheierea procesului de soluționare a contestațiilor.

Notele obținute la Evaluarea Națională sunt folosite la admiterea în învățământul liceal. Media de admitere este calculată exclusiv pe baza rezultatelor de la examen, iar repartizarea computerizată a elevilor se face în funcție de medie și de opțiunile completate în fișa de înscriere.

Calendar Evaluare Națională 2026