Evaluare Națională 2026. Subiectele la Română pe care le-au avut de rezolvat elevii anul trecut / Modelele de subiecte

Peste 148.000 de absolvenți ai clasei a VIII-a încep astăzi examenul de Evaluare Națională 2026. Prima probă: examenul la Limba și literatura română. Cum au arătat subiectele la română la Evaluare Națională de anul trecut și alte modele de subiecte?

Subiectul de la Limba și literatura română verifică atât competențele de înțelegere a textului, cât și capacitatea de redactare a elevilor.

Candidații primesc texte la prima vedere și au de rezolvat cerințe de vocabular, gramatică și interpretare, precum și o compunere redactată pe baza unor indicații precise.

Modelul publicat de Ministerul Educației arată că proba este alcătuită din două subiecte și valorează 90 de puncte, la care se adaugă 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru este de două ore.

În pregătirea examenului, elevii au la dispoziție modelul oficial de subiecte publicat de Ministerul Educației, care arată structura probei și tipurile de cerințe care pot apărea la examen.

Subiecte Română la Evaluare Națională 2025

Anul trecut, la Evaluare Națională la Română, elevii au avut, la subiectul I, de rezolvat mai multe cerințe pe baza a două texte suport, la prima vedere – din romanul „Toate pânzele Sus”, de Radu Tudoran, și un alt fragment de text din povestea celebrei expediții arctice belgiene la care a luat parte Emil Racoviță, „Spre Polul Sud”, scrisă de el însuși.

La Subiectul al II-lea, elevii au avut de scris o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să prezinte o întâmplare dintr-o excursie.

Cum au arătat toate cerințele de la Română de la Evaluarea Națională de anul trecut:

Modele de subiecte la Română pentru Evaluarea Națională 2026 clasa a VIII-a

Subiectul I. Exerciții pe baza a două texte

Primul subiect valorează 70 de puncte și pornește de la două texte-suport, unul literar și unul nonliterar. În modelul pentru anul școlar 2025-2026, elevii primesc un fragment din „Dansul ursului”, de Ion D. Sîrbu, și un interviu cu scriitoarea Ioana Pârvulescu.

Pe baza acestora, elevii trebuie să răspundă la întrebări care verifică dacă au înțeles textele. Ei trebuie să găsească informații din text, să aleagă răspunsul corect la unele cerințe, să explice sensul unor cuvinte și expresii și să identifice asemănări între cele două texte.

Unele exerciții cer și răspunsuri mai dezvoltate. De exemplu, elevii trebuie să explice, în 50-100 de cuvinte, de ce întâmplările din copilărie pot deveni o sursă de inspirație pentru scrierea unui text.

Subiectul al II-lea. Caracterizarea unui personaj

La al doilea subiect, elevii trebuie să scrie o compunere în care să prezinte și să descrie un personaj din textul literar. În modelul publicat de Ministerul Educației, cerința este caracterizarea personajului Yolanda.

Elevii trebuie să arate ce trăsături are personajul și să le susțină cu exemple din text. De asemenea, sunt punctate organizarea ideilor, exprimarea clară și respectarea regulilor de scriere.

Baremul de corectare model subiecte Evaluarea Națională 2026 clasa a VIII-a

Calendar Evaluarea Națională 2026 pentru elevii de clasa a VIII-a