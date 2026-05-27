Evaluarea Națională clasa a VI-a 2026. Elevii susțin azi proba la Matematică și Științe ale naturii

Elevii de clasa a VI-a susțin miercuri, 27 mai, proba la Matematică și Științe ale naturii din cadrul Evaluării Naționale 2026. Testarea are loc în timpul programului școlar și durează 60 de minute din momentul în care elevii primesc broșura cu subiecte.

Probele se desfășoară în sălile în care elevii învață de obicei, potrivit metodologiei Ministerului Educației. Subiectele sunt elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare și urmăresc competențele dobândite de elevi.

La testarea de Matematică și Științe ale naturii, elevii au de rezolvat exerciții și probleme care combină noțiuni de matematică, biologie, fizică sau geografie. Cerințele includ interpretarea unor date, grafice sau situații practice.

Rezultatele nu se trec în catalog și nu sunt afișate public. Acestea sunt comunicate individual elevilor și părinților și sunt folosite pentru realizarea planurilor individualizate de învățare.

Evaluarea Națională pentru clasa a VI-a se încheie joi, 28 mai, cu proba la Limbă și comunicare – Limba maternă, susținută de elevii care studiază în limbile minorităților naționale.

Modele de subiecte la Matematică pentru Evaluarea Națională 2026 la clasa a VI-a

La Matematică și Științe ale naturii, elevii trebuie să rezolve probleme care combină noțiuni de matematică, biologie, fizică sau geografie. Într-unul dintre modelelele publicate de Ministerul Educației, exercițiile pornesc de la situații concrete și îi pun pe elevi să interpreteze date, grafice sau informații din texte.

Calendar Evaluare Națională clasa a VI-a 2026