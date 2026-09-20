Evaluarea Națională ne arată că jumătate dintre elevi nu știu matematică și română, spune ministrul Educației. „Cea mai mare provocare”

Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a vorbit despre cauzele problemelor reflectate de rezultatele testelor PISA, care arată că peste jumătate dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul de bază la matematică, iar la citire procentajul este de 48%, potrivit Radio România Iași.

Mihai Dimian a declarat într-un interviu pentru postul de radio că trebuie „intervenit” atât pentru ca elevii să acumuleze noțiunile teoretice de bază, cât și în ceea ce privește competențele efective și modul în care vor fi aplicate „în viața reală sau în zona profesiilor viitorului”.

„Înainte de a ști să aplici, trebuie să știi. Or, ce ne arată Evaluarea Națională este că aproape jumătate dintre elevii României, dacă vorbim de matematică, aproximativ jumătate la limba și literatura română, nu știu. După aceea, sigur că vedem că o altă parte mai mică dintre cei care știu nu știu să aplice”, a declarat Mihai Dimian.

„Nu pregătim elevii pentru astăzi, ci pentru 5-10 ani de acum înainte”

Ministrul consideră că principala provocare este reprezentată de faptul că „elevii nu știu”.

„Avem de intervenit asupra acestei cunoașteri generale și a competențelor pe care le dezvoltăm și avem și de intervenit asupra modului în care aceste competențe sunt aplicate în viața reală sau în zona profesiilor viitorului, pentru că acesta este un alt aspect pe care trebuie să îl discutăm. Nu pregătim elevii pentru astăzi, ci pentru 5-10 ani de acum înainte, când ei vor ajunge în câmpul munci. Și cred că trebuie intervenit la fiecare palier”, a afirmat Mihai Dimian.

El este de părere că elevii care nu știu fie lipsesc de la școală, „fie nu sunt motivați să învețe”, fie întâmpină alte tipuri de dificultăți.

„Aș vrea să evidențiez că, de fapt, cea mai mare provocare pe care o avem este că elevii nu știu. Nu știu pentru că fie unii dintre ei nu participă cu adevărat la procesul educațional, au multe absențe, fie nu sunt motivați să învețe, fie sunt motivați, dar, așa cum aminteați, poate sunt anumite dificultăți în anumite zone cu acoperirea cadrelor didactice într-un mod adecvat și aici cu siguranță trebuie intervenit. Dar, noi avem de fapt mai multe cauze care conduc în final la o evaluare, la o pregătire mai slabă a elevilor noștri și ulterior apare această problemă a aplicării acelor noțiuni în viața reală”, a explicat oficialul.

Programa școală „trebuie să fie mai bine adaptată”

Mihai Dimian a spus că programa școală trebuie să cuprindă „mai multe exerciții practice” și „orientate către viitor”.

„În ceea ce privește programa școlară, ea trebuie să fie mai bine adaptată și se poate face această revizie în limita de 15%, trebuie să facem în cadrul programei actuale mai multe exerciții practice, aplicate în viața reală, orientate către viitor, trebuie să digitalizăm mai mult și să implicăm elevii și în aceste zone de testări digitale”, a mai declarat Mihai Dimian.