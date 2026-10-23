Eveniment istoric al forțelor aeriene franceze și britanice, care au simulat împreună un atac nuclear

Avioanele de vânătoare britanice și franceze au zburat împreună deasupra Mediteranei în cadrul primului lor exercițiu comun care a implicat capacitatea nucleară aeriană a Franței, a anunțat vineri Parisul, subliniind cooperarea dintre cele două țări într-un moment marcat de tensiuni cu Rusia, potrivit Reuters.

Cei doi aliați au convenit în iulie 2025 să-și consolideze cooperarea în ceea ce privește arsenalele lor nucleare, ca răspuns la amenințările crescânde la adresa Europei și la incertitudinea legată de aliatul lor, Statele Unite.

„Deținerea unor forțe nucleare independente nu exclude coordonarea”, a declarat ministrul francez al Forțelor Armate, Catherine Vautrin.

„Cooperarea noastră nucleară cu Regatul Unit continuă să se aprofundeze: marți seara, avioanele britanice Typhoon au participat pentru prima dată la un exercițiu nuclear francez alături de avioanele de luptă Rafale”, a adăugat ea.

După ce au decolat de la baza aeriană Saint-Dizier din nord-estul Franței, avioanele franceze au fost escortate de avioane de vânătoare britanice Typhoon ale RAF, simulând un atac nuclear în cadrul unui exercițiu denumit „Rummy”, a precizat Ministerul Forțelor Armate din Franța.

„Într-o lume din ce în ce mai periculoasă, adversarii noștri nu ar trebui să aibă nicio îndoială: Regatul Unit și Franța sunt unite în angajamentul lor față de securitatea europeană și față de menținerea forței de descurajare care a contribuit la păstrarea păcii de generații întregi”, a adăugat secretarul britanic al Apărării, Wes Streeting.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat în martie că Parisul își va extinde arsenalul nuclear și a lansat o inițiativă prin care le oferă partenerilor europeni exerciții comune și posibilitatea desfășurării pe termen scurt a mijloacelor franceze cu capacitate nucleară pe teritoriul acestora.

Franța cheltuiește aproximativ 5,6 miliarde de euro pe an pentru a-și menține stocul de 290 de arme lansate de pe submarine și din aer — al patrulea cel mai mare arsenal din lume. Marea Britanie dispune de 225 de focoase nucleare. În comparație, Rusia și Statele Unite au câte peste 5.000 fiecare.