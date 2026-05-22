EVERGENT Investments raportează un rezultat net de 186.8 milioane de lei în T1 2026

EVERGENT Investments, compania de investiții listată sub simbolul EVER, raportează un rezultat net de 186,8 milioane de lei în primele trei luni ale anului, depășind cu peste 11% nivelul previzionat pentru întregul an 2026.

Rezultatul net este principalul indicator de performanță financiară al companiei și este compus din profitul net și câștigul net realizat din vânzarea activelor financiare clasificate la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global (FVTOCI) reflectat în rezultatul reportat.

În contextul economic și politic complicat al primelor trei luni din 2026, compania a înregistrat o valoare a activelor totale de 4,5 miliarde de lei, în creștere cu 29% față de 31 martie 2025. Valoarea unitară a activului net a fost de 4,6056 lei/acțiune, în creștere cu 31% față de aceeași perioadă a anului anterior.

„Rezultatul net înregistrat în primul trimestru din 2026 reflectă calitatea și performanța activelor EVERGENT Investments. Într-un context macroeconomic dificil, această performanță validează strategia bine definită a companiei, susținută de investiții în direcții cu potențial ridicat de dezvoltare. Totodată, rezultatul evidențiază abilitatea companiei de a se adapta rapid la schimbările din piață și de a menține standarde ridicate de diligență investițională și bune practici de guvernanță corporativă”, declară Claudiu Doroș, Președinte al Consiliului de administrație EVERGENT Investments.

„Rezultatele aferente primului trimestru din 2026 confirmă implementarea consecventă a strategiei EVERGENT Investments și disciplina financiară care stă la baza dezvoltării portofoliului. Considerăm că aceste performanțe demonstrează potențialul nostru de a crea valoare durabilă pentru acționari. Continuăm să ne depășim propriile repere, oferind stabilitate investitorilor noștri într-un mediu economic dinamic”, a declarat Cătălin Iancu, CEO al EVERGENT Investments.

Despre EVERGENT Investments

EVERGENT Investments (BVB: EVER), cu o experienţă de peste 30 de ani în piaţa românească de capital, este un deschizător de drumuri, contribuind la dezvoltarea comunităţii din care face parte. Prin aplicarea unei strategii bine articulate şi responsabile, EVERGENT Investments valorifică eficient oportunităţi investiţionale, atât în piaţa de capital, cât şi prin proiecte de private equity in real estate, agribusiness și tehnologie.

