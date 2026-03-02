EVERGENT Investments raportează un rezultat net de 387,39 milioane lei în 2025 în creștere cu 43,5% față de 2024 și un randament total al acțiunii EVER de 103%, aproape dublu față de BET-TR

EVERGENT Investments, companie de investiții listată sub simbolul EVER, raportează un rezultat net de 378,39 milioane lei aferent anului 2025, în creștere cu 43,5% față de cel înregistrat în anul anterior.

Rezultatul net este principalul indicator de performanță financiară al companiei și este compus din 258,30 milioane – profit net și 120,09 milioane lei – câștig net realizat din vânzarea activelor financiare clasificate la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global (FVTOCI) reflectat în rezultatul reportat.

“ Rezultatele financiare ale anului 2025 reprezintă o nouă dovadă a capacității EVERGENT Investments de a crea valoare pentru acționarii săi. Compania a încheiat anul în forță, atingând noi praguri de performanță. Valoarea totală a activelor administrate la ﬁnalul anului a înregistrat o valoare record de 4,17 miliarde de lei, în creștere cu 23% comparativ cu finalul anului anterior. Aceste rezultate ne poziționează într-un avantaj competitiv în peisajul economic în transformare, EVERGENT fiind pregatită să capitalizeze oportunitătile care apar. Continuăm dezvoltarea companiei și generarea de randamente superioare pentru acționarii noștri” declară Claudiu Doroș, Președinte al EVERGENT Investments.

„Ghidați de obiectivul multiplicării capitalul acționarilor noștri, am urmat consecvent strategia de investiții și am livrat cel mai ridicat randament total al acțiunii din categoria noastră, de 103%, aproape dublu față de indicele de referință BET-TR. ”, declară Cătălin Iancu, Director general al EVERGENT Investments.

În 2025 dividendele alocate au fost în valoare de 97,76 milioane de lei. Randamentul dividendului acțiunii a fost de 7,75%, calculat la ex-date. În data de 18 decembrie 2025 acţionarii au aprobat și distribuția unui dividend din rezervele constituite din profitul net al anilor precedenți, cu valoare brută de 0,135 lei/acțiune, având data de înregistrare 3 iunie 2026 (ex-date 2 iunie 2026) și data plății 17 iunie 2026, cu motivația prezentată în materialul AGA.

Despre EVERGENT Investments

EVERGENT Investments, cu o experiență de peste 30 de ani în piața românească de capital, este un deschizător de drumuri, contribuind la dezvoltarea comunității din care face parte. Prin aplicarea unei strategii bine articulate şi responsabile, EVERGENT Investments valorifică eficient oportunități investiționale, atât în piața de capital, cât şi prin proiecte de private equity în agribusiness, real estate si tehnologie. www.evergent.ro

Articol susținut de EVERGENT Investments