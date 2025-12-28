„Evitați zona”. Apel de ultim moment al ministrului Sănătății către bucureșteni

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis duminică o serie de recomandări locuitorilor din București, în urma incendiului violent, cu coloane mari de fum, produs la un depozit din zona Bulevardului Iuliu Maniu.

„Evitați zona afectată; persoanele din apropiere sunt rugate să închidă ferestrele și sistemele de ventilație pentru a reduce riscul de intoxicare cu fum; respectați indicațiile autorităților”, a scris Rogobete, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

„Pompierii ISU București-Ilfov intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un spațiu de depozitare situat pe Bulevardul Iuliu Maniu, Sector 6. Incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări mari de fum, la un depozit de echipamente sanitare și termice. Suprafața totală a halei este de aproximativ 2.000 mp, iar din cauza fumului dens, suprafața exactă afectată nu poate fi estimată în acest moment”, a transmis ministrul.

„Până la acest moment nu au fost raportate victime. Misiunea este în dinamică, iar echipele de intervenție acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru limitarea efectelor asupra zonelor învecinate”, a precizat Alexandru Rogobete.

De altfel, autoritățile au emis duminică un al doilea mesaj RO-Alert a fost emis pentru informarea populației din sectoarele 5 și 6 ale Capitalei, în urma incendiului major de pe Bulevardul Iuliu Maniu.

Incendiul a izbucnit la Black Sea Suppliers, o companie care vinde echipamente şi materiale pentru instalaţii de încălzire, climatizare şi gaze. Depozitul se află pe bulevardul Iuliu Maniu, spre ieșirea din București, spre Autostrada A1.

Flăcările se manifestă, cu mari degajări de fum, în interiorul unui spațiu de depozitare, pe o suprafață de aproximativ 800 mp, potrivit ISU București Ilfov.

Ard materiale sanitare, mase plastice și alte materiale combustibile, pentru stingerea focului fiind realizat un dispozitiv circular de intervenție.

Pompierii intervin cu 16 autospeciale de stingere şi cu autospeciala de transport roboţi.