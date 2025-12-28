VIDEO Incendiu puternic în București. Coloane mari de fum și mesaj RO-Alert: „Evitați zona” / Zeci de pompieri intervin acum

Un incendiu puternic a izbucnit duminică la un depozit de materiale sanitare, mase plastice şi alte materiale combustibile, situat pe bulevardul Iuliu Maniu, din Sectorul 6 al Capitalei. Pompierii intervin cu 16 autospeciale de stingere şi cu autospeciala de transport roboţi.

Incendiul a izbucnit la Black Sea Suppliers, o companie care vinde echipamente şi materiale pentru instalaţii de încălzire, climatizare şi gaze. Depozitul se află pe bulevardul Iuliu Maniu, spre ieșirea din București, spre Autostrada A1.

Incendiul se manifestă, cu mari degajări de fum, în interiorul unui spațiu de depozitare, pe o suprafață de aproximativ 800 mp, potrivit ISU București Ilfov. Ard materiale sanitare și mase plastice.

Depozitul are o înălțimea de 11 metri, iar materialele din interior sunt depozitate în stive de 10 metri, potrivit ISU București-Ilfov

În exteriorul depozitului sunt depozitate materiale combustibile și există pericolul de extindere. Pentru stingerea incendiului s-a realizat un dispozitiv circular de intervenție.

Mesaj RO-Alert: „Ocoliți/evitați zona”

Pentru informarea populației a fost emis mesaj RO-Alert. Locuitorii sunt sfătuiți să închidă geamurile și să evite zona. După aproximativ o oră, pentru informarea populatiei din sectoarele 5 si 6 a fost emis un nou mesaj RO-Alert.



Coloanele de fum sunt atât de mari încât se văd din cartierul Drumul Taberei, unde se și simte miros puternic de ars.

Coloană de fum după un incendiu in cartierul Militari din București, vizibil din cartierul Drumul Tabarei. Sursă foto: Florentina Cernat / HotNews

Cauza incendiului este necunoscută în acest moment.