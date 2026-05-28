Evoluție neașteptată pe piața carburanților. Care sunt prețurile acum la motorină și benzină în principalele lanțuri de distribuție

Benzina devine mai scumpă decât motorina în majoritatea stațiilor de distribuție din România, iar la altele diferența a ajuns foarte mică, scrie Economica.net. La Rompetrol, diferența de preț dintre cei doi carburanți este acum de 29 de bani pe litru, cea mai mare din toate rețelele.

Joi dimineață, Rompetrol a scăzut prețul motorinei cu 10 bani pe litru și a menținut prețul benzinei, potrivit datelor de pe website-ul firmei, citate de Economica. Astfel, în stațiile Rompetrol motorina costă acum 9,24 lei litrul, fiind cel mai mic preț din România pentru acest tip de carburant.

Prețul motorinei a stagnat – sau a scăzut în ultimele zile, în cazul lanțului Rompetrol – în timp ce benzina s-a scumpit în trei rânduri. Precedenta ieftinire a motorinei a fost marți.

Mișcarea poate fi considerată surprinzătoare, în condițiile în care în România se produce suficientă benzină, din care se și exportă, dar nu și suficientă motorină, combustibilul consumat majoritar, care se importă, mai scrie Economica.

Cât costă motorina, astăzi, la benzinăriile din București

Petrom: 9,53 lei

OMV: 9,59 lei

Rompetrol: 9,24 lei

MOL: 9,54 lei

Lukoil: 9,59 lei

SOCAR: 9,59 lei

Cât costă benzina, astăzi, la stațiile de carburanți din București

Petrom: 9,62 lei

OMV: 9,68 lei

Rompetrol: 9,53 lei

MOL: 9,68 lei

Lukoil: 9,53 lei

SOCAR: 9,64 lei