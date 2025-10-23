Examenul pentru obținerea titlului de medic specialist în Medicină de Urgență va fi reluat, după ce numeroși candidați au semnalat nereguli

Examenul pentru obținerea titlului de medic specialist în specialitatea Medicină de Urgență va fi reluat în data de 28 octombrie 2025, la ora 10.00, a anunțat joi ministrul Sănătății. Decizia a fost luată în urma numeroaselor contestații depuse, începând cu 17 octombrie 2025, „de către candidații care au semnalat nereguli în organizarea probei scrise”, spune ministrul Alexandru Rogobete.

„S-au înregistrat întârzieri semnificative față de ora oficială de începere, precum și probleme legate de formularea chestionarelor, unele întrebări fiind considerate neclare sau fără legătură directă cu tematica de concurs. Astfel de situații nu pot fi ignorate atunci când vorbim despre un examen care certifică pregătirea și competența profesională a medicilor”, a explicat ministrul Sănătății decizia de reluare a examenului, într-o postare pe Facebook.

Ministrul Sănătății consideră că fiecare candidat la acest examen trebuie să beneficieze „de condiții egale și de un proces de evaluare corect, riguros și transparent”.

Reluarea probei scrise pentru specialitatea Medicină de Urgență este o măsură „necesară” pentru ca examenul „să se desfășoare conform standardelor pe care le impune un act de evaluare profesională”, adaugă Alexandru Rogobete.

„Înțeleg pe deplin nemulțumirea viitorilor medici care s-au confruntat cu o situație ce le-a afectat încrederea într-un moment esențial al carierei lor. Tocmai această reacție justificată a candidaților a stat la baza deciziei de a relua proba scrisă”, mai spune Alexandru Rogobete.