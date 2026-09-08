Examenul suplimentar de admitere în liceu a fost eliminat de către Senat. Legea merge la promulgare

Plenul Senatului a votat, marţi, cu 104 de voturi „pentru” şi trei abţineri, eliminarea examenului de admitere la liceu, introdus suplimentar faţă de Evaluarea Naţională. Senatul este cameră decizională, astfel că proiectul merge la promulgare, la preşedinte, informează News.ro.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare prorogarea termenului prevăzut la art.248 alin.(4) din Legea invăţământului preuniversitar nr.198/2023, referitor la aplicarea noului sistem de admitere la liceu şi de evaluare naţională, până la absolvirea clasei a VIII-a de către generaţia de elevi care a început clasa a V-a în anul şcolar 2025-2026.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativă şi a avizat-o favorabil cu observaţii şi propuneri iar Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi a transmis aviz favorabil.

La votul final, Senatul a votat abrogarea şi nu prorogarea acestui examen, potrivit propunerii făcute în raportul Comisiei senatoriale de învățământ.

Comisia a decis, pe 2 septembrie, abrogarea prevederii privind examenul de admitere la liceu pe care elevii de clasa a VIII-a ar fi urmat să îl susțină din acest an, pe lângă Evaluarea Națională.

După controversele din spațiul public, trei parlamentari – Raluca Turcan, deputatul PSD Mihai Ghigiu și senatorul USR Ștefan Pălărie – au depus inițiative legislative pentru amânarea sau eliminarea introducerii celui de-al doilea examen de admitere.

Decizie în unanimitate la Comisia de învățământ

Miercuri, senatorii din Comisia de învățâmânt au decis eliminarea acestei prevederi, iar Ministerul Educației urmează să emită un nou ordin cu metodologia de examen.

„În acest moment, în unanimitate, toți reprezentanții partidelor au decis într-o singură voce, ascultând vocile societății, să elimine definitiv, prin modificarea legii, acest examen paralel de admitere la liceu.

Rămâne în continuare, tot unanim acceptată, obligația morală, așa a fost numită, de a constitui un grup de lucru între partide, alături de Ministerul Educației, pentru a reorganiza Evaluarea Națională de clasa a VIII-a, care astăzi prin lege este restrânsă la o probă la limba și literatura română și la matematică, lucru pe care l-au criticat toți experții”, a spus președintele comisiei, senatorul USR Ștefan Pălărie.

Prevederea că liceele pot organiza concurs de admitere în clasa a IX-a pentru maximum 50% din numărul de locuri, după susținerea de către elevi a Evaluării Naționale, a fost stabilită în Legea învățământului preuniversitar din 2023. Odată cu anunțul că va intra în vigoare din acest an, prevederea a fost puternic contestată în spațiul public.