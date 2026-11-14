EXCLUSIV Afacere surpriză în România. Cel mai mare grup bancar din Italia, Intesa Sanpaolo, vrea să vândă asigurări de viață și generale pe piața locală
Cel mai mare grup bancar din Italia, Intesa Sanpaolo, are planuri în desfășurare pentru a vinde asigurări de viață și generale în România prin propriile sale companii de asigurări: Intesa Sanpaolo Assicurazioni și Intesa Sanpaolo Protezione, folosindu-se de rețeaua bancară a Intesa Bank România, au declarat pentru Profit.ro surse apropiate acestui proces.
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