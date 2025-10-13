EXCLUSIV Băneasa Shopping City va deveni cel mai mare mall din țară

Centrul comercial Băneasa Shopping City, din nordul Bucureștiului, face primii pași spre extinderea cu un nou corp de clădire și renovarea galeriilor comerciale funcționale, după 15 ani de la ultimul proces în care suprafața închiriabilă a mall-ului a fost crescută la circa 85.000 de metri pătrați, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.

Sursă foto: Dreamstime.com